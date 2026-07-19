Hay que decirlo, aunque duela. Vivir en el paraíso, con este calor, huele más a horno de panades que a paraíso.

El termómetro se ha puesto chulo y roza los cuarenta grados. Toca sobrevivir con estilo, que no es lo mismo que tumbarse en Es Trenc a las dos como un filete a la vuelta y vuelta.

Cada verano igual, nos entra una amnesia rarísima y nos creemos inmunes al Lorenzo. Correr a mediodía por el Paseo no te hace atleta, te hace candidato a una ambulancia, y en horas punta, el sol siempre gana.

Así que un trato, toalla bajo la sombrilla, agua a mano, y la siesta con persiana bajada.

El calor atonta, nadie lo duda, pero la cabeza no se va de vacaciones. Otro temita a no olvidar, una colilla por la ventanilla, una barbacoa de las de yo controlo o la basura en el monte, a estas alturas y con estas temperaturas, son irresponsabilidades como una casa. Hay que cuidar la isla, es el alquiler que pagamos por vivir aquí.

Si se quema el paisaje, ¿de qué presumimos en verano? Con todo, que no cunda el pánico, terraceo, pa amb oli y chapuzón siguen en pie, solo les rogamos que sea con algo de cabeza.

Así que vayan por la sombrita y no se pierdan nuestra crónica, que esta semana viene cargadita.

A golpe de swing

El Torneo Benéfico de Golf Proa Group cumple veintiún años en los campos de Son Antem, en Llucmajor, con la misma causa de siempre, ayudar a la Asociación de Ayuda al Acompañante del Enfermo de Baleares.

Lo recaudado paga pisos de acogida gratuitos para familias baleares que tienen que marcharse de las islas, casi siempre a Barcelona, cuando la enfermedad grave de alguien querido les obliga a dejarlo todo.

Empezó con un solo piso alquilado hace dos décadas. Hoy la red suma catorce hogares, por los que ya han pasado más de 6.800 familias.

La recaudación acumulada del torneo roza el millón de euros. Este año, cada hoyo jugado en Son Antem vuelve a acercar a una familia a un techo seguro cerca del hospital.

40 aniversario

Puerto Portals cumplió sus primeros 40 años con una fiesta que llenó la marina de glamour y buena compañía.

Cerca de 400 invitados se acercaron hasta las instalaciones para acompañar a la familia Graf.

Entre la multitud se dejaron ver Boris Izaguirre y su marido Rubén Nogueira, Joaquín Prat, Mar Flores con su hijo Mauro Merino, Victoria de Marichalar, Mario Conde, Fiona Ferrer y Sheila Casas.

El deporte también tuvo su hueco, con los campeones olímpicos Marcus Cooper y Lidia Valentín, y las excampeonas de balonmano Eli Pinedo y Lucía Micó.

Tampoco faltaron el conseller Alejandro Sáenz de San Pedro y el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual. Tras los discursos llegó el cóctel, y The Tutsies pusieron ritmo a la velada, que se alargó hasta la madrugada con sesión de DJ.

Fiesta verano Das Insel

La zona de piscina del Joy Palace, en el Hotel Universal Neptuno, se vistió de flores y colores con la Flower Power Sunset Party de Das Inselradio Mallorca.

El ambiente recuperó el espíritu setentero desde primera hora de la tarde, con looks floreados, pintura facial y pompas de jabón repartidas entre los asistentes.

La música corrió a cargo del DJ residente del Joy Palace, Jaime Grupeli, que abrió la sesión antes de que el director de la emisora Daniel Vulic se pusiera a los platos y marcara el ritmo del atardecer.

Sonaron clásicos de los 60 y los 70 mientras la pista, al aire libre y con vistas al mar, se llenaba poco a poco.

Junto a la fiesta, el Sunset Hippie Market propuso artesanía y complementos para completar el look antes de bailar. Un fiestón, fiestón.

Exposición de Trazas

Finca Serena reunió a periodistas, creadores de contenido y admiradores del artista para presentar Trazas de Mallorca, la nueva muestra del madrileño Carlos Almandoz.

Entre viñedos y olivos, el refugio boutique del Pla de Mallorca se convirtió en el escenario perfecto para una colección pensada como una declaración de amor a la isla.

Los asistentes recorrieron piezas como Alrededor de la mesa, El verano que recordamos o Tramuntana, donde los trazos sencillos y los colores vivos del artista dan forma al mar, la montaña y esos veranos que se quedan en la memoria.

La muestra se organiza en torno a tres universos, la tierra, el mar y la montaña, dentro del ambiente sereno de un hotel solo para adultos con Llave Michelin.

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Trazas de Mallorca podrá visitarse hasta el 30 de septiembre en Finca Serena, a poco más de 20 minutos de Palma, o sea a un saltito de cambiar de universo.