Cómo conseguir un maquillaje de verano rápido, fresco y luminoso

Las altas temperaturas, el sol y la humedad hacen que el exceso de maquillaje resulte incómodo y, en muchas ocasiones, poco favorecedor. La tendencia actual apuesta por realzar la belleza natural con pocos productos, bien elegidos y aplicados estratégicamente. El objetivo ya no es cubrir la piel, sino potenciar su luminosidad y conseguir un aspecto fresco que resista toda la jornada.

Uno de los productos más prácticos de la temporada son las nuevas Cheek Thrills Face Trio, de Morphe. Estas paletas reúnen en un mismo estuche un colorete en crema, un iluminador y un colorete en polvo, además de estar disponibles en distintas armonías cromáticas, porque el maquillaje, igual que ocurre con la moda, también debe adaptarse a la colorimetría de cada mujer. Elegir la combinación adecuada según el tono y el subtono de la piel permite conseguir un resultado mucho más favorecedor y natural.

La clave está en aplicarlos en el orden correcto. Primero se utiliza el colorete en crema, difuminándolo sobre la parte alta de la mejilla en dirección a la sien para conseguir un efecto fresco y jugoso. Después se aplica una pequeña cantidad de iluminador únicamente en los puntos donde la luz incide de forma natural, como la parte superior del pómulo, el arco de la ceja, el lagrimal o el arco de Cupido. El último paso es el colorete en polvo, que no sustituye al colorete en crema, sino que se coloca encima con una brocha muy suave para fijarlo, prolongar su duración y aportar un acabado uniforme durante todo el día.

En los ojos, una buena máscara de pestañas puede transformar la expresión del rostro sin necesidad de recurrir a sombras o delineados elaborados. Durante el verano, muchas mujeres prefieren fórmulas waterproof que resistan el calor, el sudor o un baño en la piscina. Sin embargo, quienes no necesiten esa resistencia extra también pueden aprovechar este paso para cuidar sus pestañas. Un buen ejemplo es No Makeup Mascara, de Perricone MD, una máscara tratamiento que aporta definición mientras ayuda a acondicionar y fortalecer las pestañas con el uso continuado.

Los labios tampoco deben olvidarse. La radiación solar afecta igualmente a esta delicada zona, por lo que conviene protegerla todos los días. Afortunadamente, hoy existen alternativas mucho más atractivas que el clásico protector transparente. Lip & Cheek Color Balm SPF 50, de Babé, protege los labios frente al sol, aporta hidratación y un favorecedor toque de color que también puede utilizarse sobre las mejillas para mantener la armonía del maquillaje. Otra opción muy interesante es Brown Sugar Colour Balm SPF 50, de Camaleon Cosmetics, un bálsamo que combina hidratación, protección solar y un acabado natural perfecto para quienes buscan un maquillaje sencillo y práctico. Los tonos melocotón, coral, rosa suave o nude son algunos de los grandes protagonistas del verano por su capacidad para aportar frescura al rostro sin resultar excesivos.

Y si el maquillaje se vuelve más ligero, el perfume también evoluciona con la llegada del calor. Las fragancias intensas dejan paso a las brumas perfumadas, mucho más frescas y versátiles. Un ejemplo es Cheirosa 68 Perfume Mist, de Sol de Janeiro, una bruma que puede aplicarse varias veces a lo largo del día sobre la piel o incluso sobre el cabello, dejando un aroma delicado y agradable sin resultar pesado bajo las altas temperaturas.

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Más allá de las tendencias, el maquillaje del verano responde a una forma diferente de entender la belleza. Se trata de utilizar menos productos, pero mejor elegidos; de respetar la textura natural de la piel y de escoger aquellos tonos que realmente armonicen con nuestra coloración personal. Porque un buen maquillaje no busca transformar el rostro, sino equilibrarlo, iluminarlo y potenciar aquello que ya nos hace únicas. Al final, la verdadera elegancia consiste precisamente en eso: que el maquillaje acompañe a nuestro rostro sin convertirse nunca en el protagonista.