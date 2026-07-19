Fernando Sanz, capitán de la UME en el operativo del incendio de las Cinco Villas: "El trabajo es muy intenso por la altura de llamas y el viento"

Todas las manos son pocas para luchar contra las llamas en las Cinco Villas (Zaragoza). El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio declarado en Orés está integrado por tres secciones tácticas que suman un total de 120 efectivos, apoyados por un buen número de medios técnicos que incluyen 18 autobombas, dos bulldozer y dos helicópteros con una gran capacidad de transporte de agua.

El incendio declarado en Orés todavía avanza descontrolado. ¿Qué despliegue se está haciendo en las Cinco Villas?

La verdad es que estamos ante un incendio muy importante. Nuestro despliegue busca sumarse a dispositivo general de emergencias y servir de ayuda a la dirección técnica de la extinción que está en manos del Gobierno de Aragón.

Por la impresión que nos trasladan las personas que se encuentran sobre el terreno todavía quedan bastantes días de trabajo.

El incendio ahora mismo [por el sábado] está muy activo, así que es cierto que se prevén varios días de extinción por delante. En todo caso, estaremos a las órdenes de la dirección técnica.

¿Qué hace especial este incendio? Ya es uno de los más grandes que se recuerdan en Aragón.

Estamos viendo que tiene vientos muy cambiantes. Además, por la gran disponibilidad de combustible que se encuentran las llamas y por las grandes dimensiones que ha adquirido, hacen que sea trabajoso esa extinción. Además es un incendio que tiene la peculiaridad de que se está desplazando a mucha población, que afecta a muchos ciudadanos civiles.

En algunos de estos núcleos se ha estado a punto de rozar la tragedia según nos trasladan los desplazados.

Los efectivos de nuestras unidades han participado de forma activa en el control de algunos de los avances que se han producido en los pueblos. Especialmente en las poblaciones de Asín y de Uncastillo. Estuvimos allí ayudando a que el impacto del frente haya llegado con menor intensidad y que los daños, que probablemente hubieran sido de una gran consideración, hayan sido menores, tratando de disminuirlo lo máximo posible.

Algunos frentes rozaron las fachadas...

Totalmente. La cabeza del incendio estaba llegando de frente a esas poblaciones. El trabajo fue intenso, sobre todo por la altura de llamas, el viento, el humo. En Luesia también ayer estábamos preparados para recibir el impacto. Al final cambió justo en el último momento las condiciones meteorológicas, cambió el viento y no hubo impacto. Pero si hoy vuelven a cambiar las condiciones meteorológicas y vemos que pueden llegar a afectar el núcleo de población, estaremos preparados para defenderlo. Después de las personas y los animales están las infraestructuras, que son las prioridades que tenemos antes de defender el monte.

¿Cómo se organiza la gestión de recursos cuando se trabaja en un radio de más de 80 kilómetros?

Eso lo valoran desde el operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Aragón (Infoar) y el 112. Ellos son los que tienen la responsabilidad en esta zona u los que conocen las necesidades, sobre todo porque existen otros fuegos activos en la comunidad. Van analizando los diferentes incendios, así como las previsiones, y establecen las prioridades, los recursos que se despliegan o la necesidad de solicitar otro tipo de refuerzos.

Tras varios días de trabajo intenso. ¿Se nota el cansancio acumulado?

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Realmente este verano está siendo especialmente intenso para nosotros, pero es una situación para la que nos entrenamos y nos preparamos a conciencia durante todo el año. Además, puedo asegurar que el compromiso de la UME es total: permaneceremos desplegados el tiempo que sea necesario para afrontar y solventar cualquier emergencia que surja, ya sea esta o las que estén por venir. Confiamos en nuestras capacidades, sobre todo en un escenario en el que parece que los incendios pueden ser más recurrentes.