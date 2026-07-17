En redes sociales
El periodista Fonsi Loaiza denuncia haber sufrido "una brutal agresión" en plena calle
El gaditano asegura que quedó inconsciente y aporta una foto de su estado
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Madrid
El periodista gaditano Fonsi Loaiza ha asegurado a través de sus canales en redes sociales haber sufrido una agresión en plena calle en Cádiz tras la cual quedó inconsciente.
"Lo último que recuerdo es que me llamaron "rojo, subcampeón", antes de quedar inconsciente de una brutal agresión", asegura, aportando una fotografía del estado de su rostro, visiblemente magullado.
El periodista aprovecha para "dar las gracias a los profesionales sanitarios de San Carlos y Puerta del Mar", añadiendo que "a los que usan el terror y el odio fascista: no me vais a callar. Frente a la violencia ultraderechista, lo público nos salva la vida. Ni un paso atrás".
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