Felipe VI podría alargar sus vacaciones en Mallorca para contemplar el eclipse desde la isla

El eclipse solar del próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos tiempos, podría tener un espectador de lujo: Felipe VI. Según ha podido saber este diario, el Rey no descarta observar el primer eclipse total visible en España en más de cien años desde Mallorca, aprovechando sus vacaciones en la isla.

Aunque no figura en la agenda de Casa Real, Felipe VI podría alargar unos días su estancia en Mallorca en agosto para contemplar el eclipse. La llegada a la isla de la Familia Real está prevista para finales de julio, cuando está prevista la audiencia a las autoridades locales y comenzarán los entrenamientos para la Copa del Rey de vela, que se celebrará del 1 al 8 de agosto. El 2 de agosto, tendrá lugar la gala de clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest, del que doña Letizia es una fiel seguidora, y el 4 tendrá lugar la recepción en Marivent a la sociedad mallorquina.

El último compromiso que tiene agendado el Rey en Mallorca es la entrega de trofeos de Copa del Rey de vela, el 8 de agosto, después de haber viajado a Colombia para asistir a la toma de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, por lo que podría alargar su estancia unos días más y contemplar el eclipse desde la isla.

Las opciones que se le presentan a Felipe VI para seguir el eclipse son numerosas, pero conociendo su pasión marinera la de observar este fenómeno astronómico desde el mar, a bordo de una embarcación, es muy probable, como también lo es que lo haga desde algún punto de la Serra. Cabe recordar que el Govern balear ha decidido cerrar la Ma-10 para evitar colapsos en las carreteras. Los 51'5 kilómetros que recorren la carretera desde Andratx hasta Pollença permanecerán cortados desde las 15 horas hasta las 21 horas el 12 de agosto, como mínimo.

Mallorca no es la única opción para observar el eclipse que tiene el monarca, quien ha sido invitado por la Diputación de Burgos para rememorar así la presencia de Alfonso XIII en 1905 y destacando que es la provincia que más tiempo podrá ver el fenómeno, en torno a 1 minuto y 44 segundos. También de la presidenta de Navarra, María Chivite, anunció el pasado enero la invitación para los Reyes.

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Las vacaciones de la Familia Real en Mallorca suelen dar paso a otros días de descanso más privados en otro destino. Este año, tras el verano, será el momento en que la futura reina de España inicie sus estudios universitarios en la Universidad Carlos III de Madrid, donde la princesa Leonor comenzará a estudiar Ciencias Políticas. Su hermana, Sofía de Borbón, proseguirá con el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en París.