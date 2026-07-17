Cel Blau adelanta sus vacaciones por el calor y prolonga su despedida hasta diciembre

Cel Blau Burgers & Streetfood, uno de los establecimientos más conocidos de la Playa de Palma, ha decidido adelantar este año su periodo de vacaciones debido a las altas temperaturas y a las exigentes condiciones laborales que supone trabajar durante los meses de verano.

La hamburguesería permanecerá cerrada desde del 18 de julio hasta el 10 de septiembre según ha comunicado el propio negocio a través de sus redes sociales. La decisión, explican ha sido tomada de común acuerdo con todo el equipo y responde a la voluntad de priorizar la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores. "Esta decisión no ha sido fácil, pero creemos que priorizar la salud, el bienestar y la seguridad de las personas que hacen posible que cada día podamos atenderos es lo más importante", señala Cel Blau en su publicación de Instagram.

El negocio también ha anunciado una modificación en sus planes sobre su cierre definitivo, inicialmente previsto para finales de noviembre, ahora han comunicado que han decidido prolongar la temporada hasta el 20 de diciembre. De este modo, clientes y visitantes podrán disfrutar del local unas semanas más y en una época del año con temperaturas más suaves. "Queremos compartir también una buena noticia", explicaban desde Cel Blau, antes de confirmar que alargarán su actividad hasta pocos días antes de Navidad.

El último capítulo de una historia de 45 años

El anuncio llega apenas unos meses después de que Cel Blau comunicara que cerrará definitivamente tras 45 años de actividad. El histórico negocio familiar, situado en la calle Llaüt, debe abandonar el establecimiento después de que los propietarios del inmueble hayan decidido recuperar el local.

La historia de Cel Blau comenzó de la mano de Antonio y Consuelo, que convirtieron el restaurante en un punto de encuentro para vecinos, turistas y familias. Posteriormente, sus hijos, Diego y Ramón, tomaron el relevo generacional y renovaron el concepto, orientándolo más hacia las hamburguesas y la comida urbana. Esta evolución llevó al establecimiento a recibir el reconocimiento a la mejor hamburguesa de Baleares en 2026, uno de los últimos grandes acontecimiento de una trayectoria que ahora se acerca cada vez más a su fin.

"Gracias, como siempre, por vuestra comprensión, vuestro cariño y por acompañarnos en este último capítulo de nuestra historia", concluye el comunicado.