Plans d'estiu
Brusca: Templo cervecero
Esta fábrica de cerveza y restaurante celebra hoy sus primeros cinco años de vida con una fiesta muy animada
El barrio de sa Torre de Manacor cuenta con uno de los templos cerveceros más destacados de Mallorca. Se trata de Brusca, la curolla de Miquel Gelabert y Neus Llopis. Podrían haber optado por continuar con la tradición de elaborar vino iniciada por el padre de Miquel, pero finalmente les pudo más la ilusión de crear un proyecto propio: una fábrica de cerveza donde servir sus propias elaboraciones, acompañada de comida y buen ambiente.
La fiesta para celebrar sus primeros cinco años de vida empieza hoy a las seis de la tarde. Habrá música en vivo, baile de swing, se podrá degustar el queso de Son Garrova y probar una cerveza especial directamente del cask, es decir, del barril.
Desde su terraza, amplia y fresca, se puede observar la fábrica de cerveza, pero llegar hasta aquí no ha sido fácil: obras, hipoteca, pandemia, falta de personal... Ahora cuentan con un equipo excelente en cocina, unas hamburguesas que son un buen reclamo, así como otros productos de la carta: un fish and chips de calidad e ideal para el estío, croquetas caseras, bravas, raviolis de gambón, entre otras opciones. Ahora bien, su principal reclamo son las ocho cervezas de grifo que elaboran en la casa: desde las más refrescantes hasta las más ácidas o densas, todas creadas por Llopis y Gelabert. «No solo las pueden tomar aquí, se pueden envasar en vidrio o en lata, al momento, para tomar en casa o sorprender en una fiesta», remarcan los fundadores. Sus postres son caseros, desde la tarta de queso hasta la crep, pasando por el cremoso de chocolate.
Sin duda un plan perfecto no solo para hoy celebrar su aniversario, sino para disfrutar de cualquier tarde o noche con una cerveza refrescante y auténtica.
Carrer Ponent, núm. 18. Manacor
Abierto de miércoles a sábado, a partir de las 18 horas.
Tel.: 871 25 25 50/ www.brusca.es
APUNTS DE SOBRETAULA
De la ‘brusca’ a la realitat
Un dels projectes que estic més orgullós d’haver vist néixer és Brusca. El motiu és tot el que implica la idea de Neus Llopis i Miquel Gelabert, una biotecnòloga valenciana especialitzada en begudes fermentades i un enòleg mallorquí. Els va pegar una brusca, una dèria, que va derivar en: restaurar un molí, crear la seva cervesa, elaborar-la in situ, vendre-la i complementar-la amb una oferta culinària. Tot això amb una hipoteca, a més d’una pandèmia que va deixar la restauració amb una situació sota mínims i de totes les dificultats que implica tenir un negoci, uns esculls que han sabut superar amb molta de feina i amb una il·lusió que s’encomana.
«En aquests cinc anys, a Manacor he vist tancar devers 10 restaurants de creació recent», apunta Miquel. Tant ell com Neus es mantenen oberts amb una vitalitat i una qualitat que fa enveja.
Avui dia, Brusca és un projecte consolidat, en el qual la qualitat de l’aigua és una constant perquè és clau per elaborar una bona cervesa: «No hem escatimat en recursos, com ara filtres de sediments, de carbó actiu, descalcificador, sistema d’osmosi i ús de llum ultraviolada per desinfectar i no usar clor, tot per aconseguir una aigua de mineralització molt dèbil a la qual afegim sals minerals segons l’estil de cervesa que volem elaborar», explica Neus Llopis.
Hi trobareu 8 grifons de cervesa pròpia, d’estils ben diversos: lager, IPA, d’àcides fetes amb fruita, negra... També en fan una amb llúpol de Mallorca, cultivat per Miquel Grimalt. Si voleu, podeu fer-ne un tast de totes. A més, hi ha una bona cuina gràcies a Maria Caldentey i Pere Antoni Galea. Preparen hamburgueses (atenció a la del mes), croquetes casolanes, braves amb galta esfilagarsada, raviolis de gamba amb bolets, formatge i salsa de marisc, i el seu particular fish and chips (amb lluç arrebossat amb cervesa, salsa tàrtara i puré de xítxeros), i postres com el pastís de formatge o el sorbet de mandarina amb cervesa de raïm.
La seva història
La llavor del projecte es va començar a gestar l’any 2016 i l’any següent varen comprar el molí fariner de sa Torre, del segle XVIII. Tot i que començaren la restauració de l’edifici el febrer de 2020, l’esclat de la covid ho va aturar tot fins al mes de desembre d’aquell mateix any. El juliol de 2021 varen obrir les portes com a fàbrica de cervesa i restaurant. De llavors ençà són un local de referència. Per molts d’anys i que aquest no compt!
Suscríbete para seguir leyendo
- Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- El Govern activa las ayudas de 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares: quién puede pedirlas, requisitos y cómo solicitarlas
- Las dos activistas detenidas por las pintadas antiturísticas en inmobiliarias de Santa Maria salen en libertad
- La Guardia Civil detiene a dos personas en Santa Maria por su participación en la campaña antiturística de Menys Turisme Més Vida
- Palma aprueba un diseño para el nuevo bar Pesquero muy similar al que rechazó en mayo
- Jorge Rodríguez, portavoz de Aemet en Baleares: 'Llucmajor ha registrado la temperatura más alta del verano en Mallorca con 40,8 grados
- SFM habilita por primera vez trenes nocturnos especiales por el festival Orgullosament Inca