Sociedad
Los jardines de Marivent cierran al público por la inminente llegada de la Familia Real a Mallorca
Los jardines de Marivent han sido cerrados al público esta semana debido a la inminente llegada a Mallorca de la Familia Real, que como todos los años disfrutará de sus vacaciones estivales en la isla. Los alrededor de 9.000 metros cuadrados de espacios verdes, en los que crecen más de 40 especies autóctonas, podrán ser visitados de nuevo gratuitamente a partir del 1 de octubre de 9 a 16,30 horas.
Mientras tanto, se clausuran por motivos de seguridad y para uso exclusivo de los miembros de la monarquía, que ocupará el Palacio de Marivent a partir de este mes. Como es tradición, se espera que la primera en llegar a la isla sea la reina emérita, doña Sofía, que es quien más tiempo transcurre en la residencia de verano. El pasado año no fue así porque permaneció en Madrid con su hermana, Irene de Grecia, que estaba enferma y falleció en enero de este año.
Audiencia de Felipe VI
El rey Felipe VI aterrizará en Mallorca la próxima semana para asistir a la audiencia oficial con las principales autoridades políticas de Baleares, que tendrá lugar el 24 de julio, y con toda probabilidad participará posteriormente en los entrenamientos previos de la 44 edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela, ya que la competición se inicia el sábado día 1 de agosto.
Ese mismo fin de semana, el domingo 2, se celebra la gala de clausura del Atlàntida Mallorca Film Festival, que cada año cuenta con la presencia de la reina doña Letizia.
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