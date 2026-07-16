La inteligencia artificial se cuela en las barberías de Mallorca: Así funciona Excelsior, el primer local que gestiona citas con IA

Excelsior Barber Studio ha incorporado un sistema de inteligencia artificial capaz de atender llamadas, responder mensajes de WhatsApp y gestionar reservas de forma automática, convirtiéndose en uno de los primeros negocios del sector en Mallorca en dar este paso.

La herramienta ha sido desarrollada por la empresa estadounidense Citaflow, que ya cuenta con presencia en Reino Unido y en Madrid y que ahora llega por primera vez a la isla. El sistema permite a los clientes reservar cita, resolver dudas sobre precios y horarios o consultar disponibilidad sin necesidad de que un empleado esté disponible para atender el teléfono.

Imagen de la barbería por dentro / Toni Dunne

Según sus desarrolladores, la IA se entrena con los datos propios del negocio, como servicios, tarifas y horarios, para ofrecer respuestas cada vez más ajustadas al funcionamiento real de la barbería. Aseguran además que es capaz de mantener conversaciones tanto en español como en inglés, e incluso de entender frases dichas con rapidez o sin una vocalización clara.

Un sistema que facilita la vida al barbero

Angel Gabriel Prado, responsable del local, defiende el cambio: "Puedo estar comiendo tranquilamente o incluso durmiendo, que la IA me programa citas continuamente". Prado sostiene que antes la atención constante al móvil le restaba tiempo de trabajo: "Antes el estar pendiente todo el rato al teléfono me limitaba muchos cortes al día, ahora puedo cortar a más gente y despreocuparme del móvil".

Más allá de la atención al cliente, la plataforma integra también agenda de citas, historial de clientes, control de fichajes del equipo y gestión diaria del negocio. Desde la barbería, sin embargo, inciden en que el elemento diferencial es la automatización mediante IA.

El negocio, además, ha experimentado un fuerte crecimiento en el último año: lo que empezó como un único local ya cuenta actualmente con dos locales en el centro de Palma, consolidando su expansión en la ciudad.

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El caso se suma a una tendencia que empieza a notarse en sectores tradicionalmente alejados de la tecnología. Pequeños negocios de barrio están incorporando herramientas de automatización para competir en un mercado donde la inmediatez en la respuesta al cliente se ha vuelto un factor competitivo.