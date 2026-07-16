Froilán de Marichalar asiste a la inauguración de la discoteca Fitz Mallorca

El sobrino del rey Felipe VI, Froilán de Marichalar, ha asistido este jueves a la inauguración de la discoteca Fitz Mallorca. El nuevo club nocturno se encuentra en el antiguo edificio de Tito’s, en el Paseo Marítimo, donde hasta el año pasado estaba Lío Mallorca.

El estreno del establecimiento que está llamado a ser el local de moda de la noche mallorquina ha contado con la actuación del DJ británico Pawsa, uno de los nombres más cotizados del circuito internacional de música electrónica y un habitual de festivales como Tomorrowland, Creamfields, Ultra y también de la temporada de Ibiza.

El emblemático edificio del Marítimo, que durante décadas albergó la sala de fiestas y posteriormente discoteca Tito’s, vuelve a acoger un club de ocio nocturno tras la apertura Lío hace tres años.

Anuel AA y Ozuna

Este viernes continuará su estreno por todo lo alto con la actuación del conocido cantante de reguetón Anuel AA, que está de gira europea con Real Hasta La Muerte 2 Tour.

Además, el martes 21 de julio será el turno del también puertorriqueño Ozuna, que actualmente está recorriendo los grandes escenarios con Una Aventura World Tour, la gira que arrancó en junio en Ibiza y con la que celebra más de una década de carrera.

Ambos artistas han colaborado en varias ocasiones, con temas como Pa Ti Estoy, Brindemos y el álbum Los dioses, realizado conjuntamente.

La discoteca Fitz forma parte del concepto The House of Artists, con el que el Grupo Sounds trabaja en Madrid y Marbella bajo la misma marca.

En la capital, Fitz Club lleva abierto desde 2023 junto a la Plaza de España, donde se ha convertido en uno de los locales de referencia del ocio nocturno madrileño. En diciembre de 2023, el local también fue noticia por la presencia de la princesa Leonor, entonces recién cumplidos los 18 años, en una salida nocturna que trascendió a través de varios medios.

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La programación de Fitz Mallorca, según ha explicado la compañía, combina artistas internacionales de género urbano con figuras de la escena electrónica, en un local cuyo aforo supera las 700 personas.