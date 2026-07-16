Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ayudas primera viviendaMuerte exalcalde de sa PoblaRCD MallorcaMuch de SineuCinema a la frescaMundial: España
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja trece fallecidos

La cifra de desaparecidos aumenta a 26, de los que solo son oficiales diez denuncias

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Impresionantes vistas aéreas del durante y el después del incendio de Los Gallardos

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, trece fallecidos y 26 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 7.000 hectáreas. Las batidas finalizaron sin encontrar más víctimas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

  • incendios forestales
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
  2. Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
  3. El Govern activa las ayudas de 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares: quién puede pedirlas, requisitos y cómo solicitarlas
  4. La Guardia Civil detiene a dos personas en Santa Maria por su participación en la campaña antiturística de Menys Turisme Més Vida
  5. Palma aprueba un diseño para el nuevo bar Pesquero muy similar al que rechazó en mayo
  6. Jorge Rodríguez, portavoz de Aemet en Baleares: 'Llucmajor ha registrado la temperatura más alta del verano en Mallorca con 40,8 grados
  7. Las dos activistas detenidas por las pintadas antiturísticas en inmobiliarias de Santa Maria salen en libertad
  8. SFM habilita por primera vez trenes nocturnos especiales por el festival Orgullosament Inca

Las imágenes de las activistas pintando la inmobiliaria en Mallorca

Las imágenes de las activistas pintando la inmobiliaria en Mallorca

La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas

La Aemet pone fecha al próximo pico de calor en Mallorca: temperaturas extremas y noches muy cálidas

El Ayuntamiento de Calvià finaliza la renovación integral del ascensor de la playa de Cas Català

El Ayuntamiento de Calvià finaliza la renovación integral del ascensor de la playa de Cas Català

Así ha sido el primer traslado de resiudos de Ibiza a Mallorca

Así ha sido el primer traslado de resiudos de Ibiza a Mallorca

Los veterinarios coinciden: el 77% de los españoles teme no saber cuidar a su mascota cuando envejezca

¿Echabas de menos criar un Digimon? Digimon UP aterriza gratis en iPhone y Android con cantidad de criaturas

¿Echabas de menos criar un Digimon? Digimon UP aterriza gratis en iPhone y Android con cantidad de criaturas

El tiempo en Vilafranca de Bonany: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Vilafranca de Bonany: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio

El tiempo en Valldemossa: previsión meteorológica para hoy, jueves 16 de julio
Tracking Pixel Contents