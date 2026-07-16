La cantante de Lío Ibiza deslumbra en la fiesta de verano del hotel Son Vida

La cantante Sally Artigas, de Lío Ibiza, deslumbró la noche de este jueves con su actuación en la fiesta de verano del Castillo Hotel Son Vida. Los casi 300 invitados a la tradicional cita que da el pistoletazo de salida a los eventos sociales del estío isleño disfrutaron de la potente voz de la venezolana, habitual en la popular sala de espectáculos de la pitiusa mayor.

El lujoso establecimiento hotelero del grupo Schörghuber quiso hacer este guiño musical en la 34 edición del evento debido a que su división turística, Arabella Hospitality, se ha hecho cargo de la gestión del hotel Corso Ibiza, que está siendo objeto de una reforma integral y se prevé que el próximo verano acoja la sala Lío, ubicada ahora en el puerto deportivo, a un kilómetro de distancia.

La buena vida

La actuación al anochecer en la terraza principal del hotel de cinco estrellas estuvo precedida por un vídeo del grupo empresarial sobre lo que es y puede ser la buena vida. Tal como dijo la propietaria justo después, puede significar «salud, familia, amigos, viajar, momentos de tranquilidad... Quizás sea esa la riqueza de la buena vida, que cada uno la vive de manera distinta», en palabras de la anfitriona, Alexandra Schörghuber.

Ella y su hijo Florian, el CEO del grupo, recibieron a los invitados en la entrada del hotel, entre los que destacó la extenista Ana Ivanović, que fue número 1 en la ATP y actualmente reside en la urbanización Son Vida.

La velada continuó con música de guitarra y el trío Le Kartoon, de la mano de Ana Music, mientras se servía la cena. Los platos formaban parte del menú degustación del restaurante del hotel, Es Balcó, a cargo del chef David Méndez, como por ejemplo la tradicional lechona de porc negre y mero, dentón con salicornia, mollejas y salmonetes.

Los canapés fueron elaborados por el restaurante del golf Son Quint y del postre se encargó el Sant Regis Mardavall, una unión culinaria que se enmarca en la buena vida.