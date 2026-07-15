Pánico en un vuelo de Ryanair: un pasajero casi sale despedido un avión al romperse una ventanilla en pleno vuelo

Momentos de auténtico pánico se vivieron a bordo de un vuelo de Ryanair después de que una ventanilla se rompiera en pleno trayecto y un pasajero quedara con la parte superior del cuerpo fuera del avión.

El incidente ocurrió en un vuelo que cubría la ruta entre Salónica, en Grecia, y Memmingen, en Alemania. El avión había despegado a primera hora de la mañana y se encontraba en fase de ascenso cuando se produjo una despresurización repentina en la cabina.

El pasajero, un ciudadano serbio de 61 años, estaba sentado junto a la ventanilla afectada. La fuerza del aire lo arrastró hacia la abertura y dejó parte de su cuerpo expuesta al exterior.

Su esposa lo agarró para evitar que saliera despedido

La mujer del pasajero reaccionó inmediatamente y lo sujetó por las piernas mientras pedía ayuda al resto de viajeros. Otros pasajeros se acercaron y colaboraron para introducirlo nuevamente en la cabina.

El cinturón de seguridad resultó decisivo para evitar que el hombre fuera expulsado completamente del avión.

“Llevábamos volando unos 30 o 40 minutos cuando la ventanilla estalló de repente. Mi marido estaba sentado junto a ella y la mitad de su cuerpo acabó fuera del avión”, relató su esposa al canal griego Mega.

Los pasajeros tuvieron que mantenerlo sujeto mientras soportaban el fuerte ruido, la corriente de aire y el descenso de la temperatura en el interior del aparato.

Las mascarillas de oxígeno cayeron en la cabina

La rotura de la ventanilla provocó una despresurización y activó las mascarillas de oxígeno. Los viajeros describieron una situación de confusión y miedo, sin saber inicialmente qué había ocurrido ni si el avión podría completar el aterrizaje.

“Creíamos que nos estrellábamos. Llevábamos las máscaras de oxígeno y no sabíamos si sobreviviríamos”, explicó una pasajera a la prensa griega.

El hombre que se encontraba junto a la ventanilla sufrió heridas en la cabeza y perdió el conocimiento en varias ocasiones después de que los pasajeros consiguieran introducirlo completamente en el avión.

El piloto dio media vuelta hacia Salónica

La tripulación interrumpió el trayecto y regresó al aeropuerto de Salónica, donde el avión consiguió aterrizar de forma segura aproximadamente una hora después del despegue.

Las primeras informaciones apuntan a que el motor derecho pudo sufrir una avería y que alguno de los fragmentos desprendidos habría impactado contra el fuselaje y roto la ventanilla. No obstante, la causa exacta del incidente permanece bajo investigación.

Ryanair ha confirmado que se produjo un problema con una ventanilla durante el vuelo y que el aparato regresó al aeropuerto de origen. Los pasajeros pudieron continuar posteriormente su viaje en otra aeronave.

El pasajero continúa hospitalizado

El hombre fue trasladado al hospital universitario AHEPA de Salónica con heridas en la cabeza, quemaduras y lesiones provocadas por el roce con los bordes de la ventanilla.

Aunque permanece ingresado, su vida no corre peligro, según las informaciones publicadas por medios griegos.