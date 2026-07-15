Música
Kapo disfruta de Palma antes de seguir con su gira en Valencia: paseo por la Catedral y cena en Santa Catalina
El cantante colombiano recorrió el entorno de la Seu y eligió el restaurante italiano La Bottega di Michele para terminar la jornada durante su estancia en Mallorca
Mallorca continúa siendo una parada habitual para artistas internacionales. El cantante colombiano Kapo aprovecha su estancia en la isla para descubrir algunos de los rincones más emblemáticos de Palma antes de continuar con su gira. El intérprete paseó por el entorno de la Catedral y el Parc de la Mar, publicó una story en su perfil de Instagram, antes de dirigirse al barrio de Santa Catalina para cenar en La Bottega di Michele.
Colaboraciones con Myke Towers, Ozuna y Manuel Turizo
El artista colombiano, cuyo nombre real es Juan David Loaiza Sepúlveda, se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la música urbana latina gracias a una propuesta que fusiona el afrobeat y el reguetón. Su salto internacional llegó en 2024 con temas como Ohnana y Uwaie, convertidos en éxitos virales, y desde entonces ha colaborado con artistas como Myke Towers, Feid, Ryan Castro, Manuel Turizo, Danny Ocean y Ozuna.
Tras recorrer las antiguas murallas de Palma, Kapo puso rumbo a Santa Catalina para cenar en La Bottega di Michele, uno de los restaurantes italianos más conocidos de la ciudad. El establecimiento, situado en la calle Fàbrica, es especialmente reconocido por sus pizzas de estilo napolitano y su cocina italiana tradicional.
La Bottega di Michele, gastronomía italiana en Palma
La elección del artista no pasó desapercibida entre el personal y algunos clientes del restaurante, que publicaron un post en redes socials: "Hemos tenido el placer hoy de tener @yosoytukapo .En La Bottega di Michele. ¡Gracias por vuestra visita! Ha sido un auténtico placer teneros con nosotros".
La visita de Kapo se produce antes de continuar con su agenda musical en España, donde tiene previsto participar este fin de semana en el Latin Fest de Valencia, una de las citas más destacadas del verano para la música urbana.
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