Cómo enfriar la casa sin aire acondicionado en plena ola de calor en Mallorca: seis trucos que ayudan

Las altas temperaturas vuelven a poner a prueba estos días a los hogares de Mallorca. Durante una ola de calor, las viviendas pueden acumular temperatura desde primera hora y convertirse en auténticos hornos, especialmente en las zonas más expuestas al sol o en los pisos situados bajo la cubierta del edificio.

El problema no desaparece al anochecer. Las paredes, los tejados y los cristales liberan poco a poco el calor acumulado durante el día, lo que mantiene los dormitorios recalentados y dificulta conciliar el sueño.

Quienes no tienen aire acondicionado pueden aplicar algunas medidas sencillas para impedir que entre el calor, favorecer la circulación del aire y reducir la sensación de bochorno. La clave es actuar antes de que la vivienda se recaliente.

Bajar las persianas antes de que el sol caliente la casa

Las persianas, los toldos y las contraventanas son una de las defensas más eficaces frente a las altas temperaturas. Lo importante es utilizarlos antes de que el sol incida directamente sobre las ventanas y no cuando la habitación ya está caliente.

Durante las horas de mayor radiación conviene mantener las persianas bajadas y las cortinas cerradas, especialmente en las fachadas orientadas al sur y al oeste. En estas últimas, el sol de la tarde puede recalentar los dormitorios y mantenerlos calientes hasta bien entrada la noche.

Las plantas colocadas en balcones y terrazas también pueden ser útiles si generan sombra sobre una pared o una ventana. Su efecto es mayor en el exterior que dentro de la vivienda.

Persianas / -

Ventilar solo cuando fuera hace menos calor

Abrir todas las ventanas durante las horas centrales del día puede provocar el efecto contrario al deseado. Si la temperatura exterior es más elevada que la del interior, el aire caliente entrará en la vivienda y elevará todavía más la temperatura.

Lo más recomendable es ventilar a primera hora de la mañana y durante la noche, cuando el aire exterior comienza a refrescar. Después, conviene cerrar las ventanas para conservar durante más tiempo la temperatura alcanzada. Cuando la distribución de la casa lo permita, se pueden abrir ventanas situadas en lados opuestos para crear ventilación cruzada. Esta corriente ayuda a expulsar el aire caliente acumulado y a renovar el ambiente con mayor rapidez.

En las noches especialmente húmedas de Mallorca, la corriente puede no enfriar mucho la vivienda, pero sí mejorar la sensación térmica y hacer más llevadero el descanso.

Cómo aprovechar mejor el ventilador

Los ventiladores no reducen la temperatura de la habitación, pero mueven el aire y favorecen la evaporación del sudor. Por eso pueden disminuir la sensación de calor sobre la piel. Durante la noche, cuando la temperatura exterior baja, se puede colocar el ventilador cerca de una ventana para dirigir el aire más fresco hacia el interior.

También puede colocarse delante del ventilador una botella de agua congelada o un recipiente estable con hielo. El aire que pasa a su alrededor puede salir algo más fresco, aunque el efecto será localizado y no sustituirá a un sistema de aire acondicionado. Hay que proteger el suelo de la condensación y mantener siempre el agua lejos de enchufes, cables y aparatos eléctricos.

FOTO: ALEX DOMINGUEZ | VÍDEO: Redacción Digital

Evitar el horno y otros aparatos que generan calor

Algunos electrodomésticos desprenden una cantidad considerable de calor y pueden elevar la temperatura de la cocina y de las habitaciones cercanas. Durante una ola de calor es preferible evitar el horno, la plancha, la secadora o el lavavajillas en las horas centrales del día. Cuando sea necesario utilizarlos, resulta más conveniente hacerlo a primera hora de la mañana o por la noche.

También conviene apagar los aparatos que no se estén usando. Los ordenadores, los televisores y algunas lámparas continúan generando calor mientras permanecen encendidos. Optar por platos fríos o de elaboración rápida puede marcar la diferencia. El trempó, las ensaladas, la fruta fresca o las comidas preparadas con antelación permiten evitar los fogones y el horno durante los momentos de más calor.

Este es el motivo por el que no debes guardar las sartenes en el horno / Prensa Ibérica

Utilizar sábanas de algodón o lino

Los tejidos influyen directamente en la sensación de calor durante la noche. Las sábanas de algodón o lino son más transpirables y absorben mejor la humedad que muchos materiales sintéticos. También es aconsejable retirar colchas gruesas, mantas decorativas y fundas pesadas de sofás y sillones. Cuantos menos textiles densos haya en la habitación, menos calor se acumulará.

Para dormir, es preferible utilizar ropa holgada y ligera. Una ducha templada antes de acostarse también puede ayudar a reducir la sensación de bochorno. El agua excesivamente fría puede provocar una reacción del organismo para recuperar rápidamente su temperatura. Refrescar con agua la nuca, las muñecas o los tobillos antes de ir a la cama puede aportar alivio sin necesidad de enfriar toda la habitación.

El “método egipcio” para dormir en las noches más calurosas

Uno de los trucos que más interés despierta durante las olas de calor es el conocido como “método egipcio”. Consiste en humedecer ligeramente una sábana o una toalla fina con agua fresca, escurrirla muy bien y utilizarla para cubrir una parte del cuerpo.

Al evaporarse poco a poco, la humedad produce una sensación de frescor similar a la que se nota al salir del mar cuando corre algo de aire.

La sábana debe estar húmeda, pero nunca empapada. Una opción más cómoda consiste en humedecer una toalla fina y colocarla sobre las piernas, el abdomen o los hombros. El truco puede combinarse con un ventilador a baja potencia o con una ventana abierta. Sin embargo, no enfría la habitación y su eficacia dependerá de la humedad ambiental y de la circulación del aire.

En las noches de mucho bochorno en Mallorca, mojar demasiado la ropa de cama puede aumentar la incomodidad. Tampoco es recomendable dormir con el cuerpo empapado ni mantener durante muchas horas el colchón húmedo. Los bebés, las personas mayores, quienes padecen problemas respiratorios y las personas especialmente sensibles a los cambios de temperatura deben optar por medidas más suaves.

Algunas toallas perfectas para ser usadas. / Prensa Ibérica

Cuándo el calor puede convertirse en un riesgo para la salud

Estos trucos pueden mejorar el confort dentro de la vivienda, pero no sustituyen las recomendaciones sanitarias durante una ola de calor.

Es importante beber agua con frecuencia, evitar el alcohol, reducir los esfuerzos físicos durante las horas centrales del día y prestar especial atención a los niños, las personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

Los mareos intensos, la confusión, la pérdida de conocimiento, la piel muy caliente o un empeoramiento repentino pueden ser síntomas de un golpe de calor. Ante estas señales, hay que trasladar a la persona a un lugar fresco, intentar reducir su temperatura corporal y contactar con el 112.

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La estrategia más eficaz para mantener una casa fresca comienza antes de que el calor entre: cerrar persianas y ventanas a tiempo, ventilar durante las horas más frescas y reducir las fuentes de calor. Cuando llega la noche, los tejidos transpirables, una corriente de aire y un uso prudente del “método egipcio” pueden ayudar a descansar mejor en plena ola de calor en Mallorca.