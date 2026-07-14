Hallan una pintada vandálica en una cueva submarina de Alcúdia: “Yo soy argentino”
Una joven descubrió el grafiti mientras buceaba y denunció el estado de conservación del lugar, donde también se acumulan residuos según informan varios usuarios
Un grafiti con el mensaje "Yo soy argentino" ha sido descubierto en una cueva submarina cerca de Alcúdia durante una inmersión grabada por una joven. En el vídeo se observa cómo la buceadora, que había comenzado a filmarse antes de entrar al agua, se adentra en la cavidad y se encuentra con la pintada sobre la roca mientras realiza el recorrido.
Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, han generado críticas por el daño causado a este especio natural. Muchos usuarios califican el acto de incívico y reclaman un mayor respeto por el patrimonio de Mallorca. "Es indignante, luego nos quejamos de como esta todo, cuando no lo cuidamos. Allá donde vayas, déjalo como te lo encontraste, cuidar es responsabilidad de todos", afirma uno de los comentarios.
Varios aficionados al buceo aseguran que la presencia de visitantes es constante durante buena parte del año y explican que, además de este tipo de desperfectos, es habitual encontrar restos de basura en el interior, por lo que algunos llevan a cabo labores de limpieza de manera regular. “150 personas atraviesan estas cuevas cada día. La gente no muestra ningún respeto y yo las limpio cada tres semanas. Un espectáculo horrible”, denuncia uno de ellos.
El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto que la falta de civismo puede tener sobre algunos de los parajes naturales de la isla, especialmente aquellos de difícil vigilancia y gran valor ambiental cuya conservación depende, en gran medida, del respeto de quienes los visitan.
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