Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerte hospital de IncaInforme FènixEclipse en MallorcaCaragolinsArena Playa de PalmaIncendio Los Gallardos
instagramlinkedin

Hallan una pintada vandálica en una cueva submarina de Alcúdia: “Yo soy argentino”

Una joven descubrió el grafiti mientras buceaba y denunció el estado de conservación del lugar, donde también se acumulan residuos según informan varios usuarios

VÍDEO | Una joven descubre buceando en una cueva de Mallorca una pintada vandálica con el mensaje: "Yo soy argentino"

VÍDEO | Una joven descubre buceando en una cueva de Mallorca una pintada vandálica con el mensaje: "Yo soy argentino"

FOTO: agusberlato_ | VÍDEO: Redacción Digital

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ariadna Oliver

Un grafiti con el mensaje "Yo soy argentino" ha sido descubierto en una cueva submarina cerca de Alcúdia durante una inmersión grabada por una joven. En el vídeo se observa cómo la buceadora, que había comenzado a filmarse antes de entrar al agua, se adentra en la cavidad y se encuentra con la pintada sobre la roca mientras realiza el recorrido.

Las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, han generado críticas por el daño causado a este especio natural. Muchos usuarios califican el acto de incívico y reclaman un mayor respeto por el patrimonio de Mallorca. "Es indignante, luego nos quejamos de como esta todo, cuando no lo cuidamos. Allá donde vayas, déjalo como te lo encontraste, cuidar es responsabilidad de todos", afirma uno de los comentarios.

Varios aficionados al buceo aseguran que la presencia de visitantes es constante durante buena parte del año y explican que, además de este tipo de desperfectos, es habitual encontrar restos de basura en el interior, por lo que algunos llevan a cabo labores de limpieza de manera regular. “150 personas atraviesan estas cuevas cada día. La gente no muestra ningún respeto y yo las limpio cada tres semanas. Un espectáculo horrible”, denuncia uno de ellos.

Noticias relacionadas

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el impacto que la falta de civismo puede tener sobre algunos de los parajes naturales de la isla, especialmente aquellos de difícil vigilancia y gran valor ambiental cuya conservación depende, en gran medida, del respeto de quienes los visitan.

TEMAS

  • Puerto de Alcudia
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
  2. Hallan el cadáver de una anciana de 78 años que llevaba un mes muerta en su casa en Palma
  3. Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes
  4. Una defensa en el aire
  5. 41 grados y calima: Mallorca se prepara para los peores días de la ola de calor
  6. Cinco jefes de servicio e investigadores de Son Espases, Son Llàtzer e Inca dirigirán las titulaciones del nuevo campus del CEU en Mallorca
  7. Los alquileres de menos de 1.000 euros al mes prácticamente han desaparecido de Mallorca
  8. Martínez justifica la multa a los vecinos de sa Llotja por colgar carteles contra el ruido: 'Las asociaciones también tienen que cumplir las normas

VÍDEO | Una joven descubre buceando en una cueva de Mallorca una pintada vandálica con el mensaje: "Soy argentino"

Hallan una pintada vandálica en una cueva submarina de Alcúdia: “Yo soy argentino”

Hallan una pintada vandálica en una cueva submarina de Alcúdia: “Yo soy argentino”

El Mallorca pone sus ojos en Mikel Vesga para reforzar el centro del campo

El Mallorca pone sus ojos en Mikel Vesga para reforzar el centro del campo

La residencia donde dejas a tu perro cuando te vas de vacaciones puede afectar a su salud mental

La residencia donde dejas a tu perro cuando te vas de vacaciones puede afectar a su salud mental

Son Perot reivindica su proyecto de granja en Manacor y pide seguridad jurídica para las inversiones

Son Perot reivindica su proyecto de granja en Manacor y pide seguridad jurídica para las inversiones

El PSOE acusa a Cort de reducir la protección del arbolado y cargar nuevos costes a los vecinos

El PSOE acusa a Cort de reducir la protección del arbolado y cargar nuevos costes a los vecinos

Calvià medirá el ahorro de agua regenerada en los hoteles para certificar su impacto ambiental

Calvià medirá el ahorro de agua regenerada en los hoteles para certificar su impacto ambiental

Teamfight Tactics: Foresta encantada se publica en agosto con la nueva mecánica de Fuegos Fatuos

Teamfight Tactics: Foresta encantada se publica en agosto con la nueva mecánica de Fuegos Fatuos
Tracking Pixel Contents