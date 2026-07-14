Gastronomía
El chef Michelin Álvaro Salazar crea un plato de verano para el restaurante Villa Sofia
El establecimiento ubicado en Cap Vermell Grand Hotel ofrece una sopa fría ideada por el cocinero de Voro, el único con dos estrellas de la prestigiosa guía gastronómica
Villa Sofia, el nuevo concepto gastronómico de Cap Vermell Grand Hotel, incorpora a su carta de verano una creación exclusiva firmada por Álvaro Salazar, chef de Voro, el restaurante del exclusivo resort reconocido con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol.
La creación diseñada por Álvaro Salazar es una sopa fría de tomate y naranja con gamba roja y huevas de mújol. Se trata de una elaboración pensada para el verano, construida a partir de tomates de ramallet y naranjas de Sóller, dos productos ligados al territorio y a la despensa balear.
La base se emulsiona para conseguir una textura fresca y equilibrada, que se completa con un delicado velo de gamba roja de Cala Ratjada, apreciada por su dulzura, y huevas curadas de mújol, que aportan un matiz salino y una textura mantecosa. El resultado es una creación que une producto local, técnica y una lectura contemporánea de la cocina mediterránea.
Platos
Villa Sofia propone una cocina mediterránea con alma italiana y cuya carta reúne ingredientes de proximidad, pescados frescos, carnes seleccionadas, verduras de temporada y pasta artesanal.
La música en vivo, la terraza, el servicio y el ritmo pausado de la cena forman parte de una experiencia pensada para quienes buscan una velada especial dentro del resort.
Con Villa Sofia by Álvaro Salazar, el restaurante suma exclusividad a su carta estival y conecta su identidad mediterránea con la trayectoria gastronómica más reconocida de Cap Vermell Grand Hotel.
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