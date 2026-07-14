El chef Michelin Álvaro Salazar crea un plato de verano para el restaurante Villa Sofia

Villa Sofia, el nuevo concepto gastronómico de Cap Vermell Grand Hotel, incorpora a su carta de verano una creación exclusiva firmada por Álvaro Salazar, chef de Voro, el restaurante del exclusivo resort reconocido con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol.

La creación diseñada por Álvaro Salazar es una sopa fría de tomate y naranja con gamba roja y huevas de mújol. Se trata de una elaboración pensada para el verano, construida a partir de tomates de ramallet y naranjas de Sóller, dos productos ligados al territorio y a la despensa balear.

La base se emulsiona para conseguir una textura fresca y equilibrada, que se completa con un delicado velo de gamba roja de Cala Ratjada, apreciada por su dulzura, y huevas curadas de mújol, que aportan un matiz salino y una textura mantecosa. El resultado es una creación que une producto local, técnica y una lectura contemporánea de la cocina mediterránea.

La sopa de verano / .

Platos

Villa Sofia propone una cocina mediterránea con alma italiana y cuya carta reúne ingredientes de proximidad, pescados frescos, carnes seleccionadas, verduras de temporada y pasta artesanal.

La música en vivo, la terraza, el servicio y el ritmo pausado de la cena forman parte de una experiencia pensada para quienes buscan una velada especial dentro del resort.

Con Villa Sofia by Álvaro Salazar, el restaurante suma exclusividad a su carta estival y conecta su identidad mediterránea con la trayectoria gastronómica más reconocida de Cap Vermell Grand Hotel.