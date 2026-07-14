ALE-HOP refuerza su presencia en Mallorca con una nueva tienda en Alcúdia
La compañía suma un nuevo punto de venta en el norte de la isla tras su reciente apertura en el aeropuerto de Palma
La cadena española de tiendas ALE-HOP continúa reforzando su presencia en Mallorca con la apertura de un nuevo establecimiento en Alcúdia el pasado 12 de julio en el número 24 de la calle Es Moll.
La nueva tienda del establecimiento ubicado en el norte de la isla ocupa un local comercial de 165 metros cuadrados, de los que alrededor de 133 están destinados a la exposición y venta del amplio catálogo de productos de diseño propio que caracteriza a la marca. Entre su oferta figuran artículos de hogar, infantil, papelería, moda, deporte y electrónica.
La marca ya abrió una nueva tienda en el aeropuerto de Palma en el mes de junio, de 100m2 de los que aproximadamente 95 estarán destinados a la comercialización de su mercancía.
Actualmente, la franquicia supera las 360 tiendas repartidas entre España, Portugal, Italia y Croacia, consolidándose como una de las marcas más conocidas del sector retail especializado en productos de regalo y complementos.
Con esta incorporación, ALE-HOP continúa reforzando su presencia en Mallorca y amplía su red de estableciminetos en uno de los principales destinos turísticos de la isla.
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