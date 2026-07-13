Sorteos
Resultados de la Primitiva del lunes 13 de julio de 2026
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este lunes 13 de julio de 2026, ha estado formada por los números 6, 35, 39, 45, 46 y 47. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 6. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo sábado.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 6240449, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- Los ‘caragolins’ se multiplican en el campo y suponen una amenaza para los cultivos jóvenes
- El Ib-Salut admite una negligencia en el Hospital de Inca por la muerte de una paciente
- Rafa Nadal justifica la venta del 44,9% de su academia en Manacor a un fondo inversor: 'Necesitábamos un socio para seguir creciendo
- Descontento entre alumnos y familias por “incidencias” en el acto de graduación de la UIB en Son Moix
- El Informe Fènix explicado por sus autores: «Nos estamos cargando la gallina de los huevos de oro»
- Estos son los días de la comprobación definitiva sobre el terreno para ver el eclipse en Mallorca: los tres pasos a seguir
- ¿Por qué pierde arena la Playa de Palma de forma tan acelerada?
- Ortells empieza a equilibrar un poco la balanza en el Mallorca