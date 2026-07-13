Hacer fotos en la playa en Mallorca: lo que debe tener en cuenta para evitar una multa o incluso acabar en la cárcel

Domingo por la tarde (28 de junio) en la playa de Son Maties (Calvià). El sol cae con fuerza. A los niños, que juegan en la arena parcialmente desnudos, eso no parece importarles. Tres padres —mientras las madres están sentadas juntas charlando— observan a un hombre de edad avanzada. Con una cámara profesional y un teleobjetivo cubierto con una toalla, al parecer apunta hacia los niños. Los padres se acercan y le exigen que les enseñe las fotografías. El hombre solo muestra una. Se desencadena una discusión. Pocos minutos después, dos agentes de la Policía Local también interrogan al fotógrafo.

La playa es un lugar especialmente sensible cuando se trata de hacer fotografías. Hablamos con la Policía Local de Palma para aclarar qué está permitido y qué no.

¿Qué se puede fotografiar en la playa y qué no?

Las playas de Mallorca forman parte del espacio público. «Esto significa que está permitido tomar fotografías generales (del paisaje, del mar o de la panorámica de una playa), aunque aparezcan personas de forma secundaria o casual en el encuadre», explica un portavoz de la Policía Local. No obstante, existen límites. En España, estos vienen determinados por la Ley Orgánica 1/1982, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea.

Tanto si se trata de un adulto como de un menor, no está permitido fotografiar directamente a una persona sin su consentimiento expreso ni hacerlo de forma intrusiva, por ejemplo, acercando la imagen con un teleobjetivo o mediante el zoom de la cámara.

Tampoco está permitido tomar fotografías en la playa que vulneren la intimidad de las personas, por ejemplo, captándolas mientras se cambian de ropa o en situaciones comprometidas. «Eso es ilegal y puede constituir un delito de descubrimiento y revelación de secretos», señala el portavoz policial.

Con mayor motivo, está prohibido publicar esas fotografías de una persona claramente identificable sin su consentimiento, por ejemplo en las redes sociales. Según la Policía Local, ello constituye una infracción grave de la normativa de protección de datos.

Los menores gozan de una protección especial. «Fotografiar a niños ajenos está terminantemente prohibido y, cuando son el objeto principal de la imagen, da lugar de inmediato a actuaciones policiales y judiciales», afirma el portavoz.

¿Qué deben hacer los adultos si han sido fotografiados?

La Policía Local de Palma recomienda, en primer lugar, hablar tranquilamente con el fotógrafo y pedirle una explicación. «Debe dejarse claro que no se desea ser fotografiado. Además, hay que pedir a esa persona que elimine las imágenes en su presencia, de forma que pueda comprobarse que realmente las ha borrado».

En ningún caso debe recurrirse a la violencia. «No intente nunca arrebatarle por la fuerza la cámara o el teléfono móvil. De lo contrario, la víctima puede convertirse en el autor de un delito y exponerse a ser acusada de coacciones o de robo con violencia», advierte el portavoz policial.

Si la persona se niega, se muestra agresiva o continúa haciendo fotografías, debe llamarse de inmediato al 092 (Policía Local) o al 091 (Policía Nacional). «Permanezca además en las inmediaciones, fíjese en el aspecto del presunto autor y observe hacia dónde se dirige», aconseja la Policía Local.

¿Y si los afectados son menores?

En ese caso, hay que actuar lo antes posible, pero manteniendo igualmente la calma. «¡No monte una escena al autor! De lo contrario, su hijo podría asustarse. ¡Pero manténgase firme! Diga en voz alta a esa persona que deje de fotografiar a sus hijos, para llamar la atención de otros bañistas», señala el portavoz policial.

El procedimiento posterior es similar al que se seguiría si las personas afectadas fueran adultos. «Si el sospechoso huye o se comporta de manera extraña (por ejemplo, intenta esconder la cámara), hay que llamar inmediatamente a la Policía. Después, hay que proporcionar una descripción lo más precisa posible del autor (por ejemplo, de su ropa). También se puede pedir ayuda a los socorristas que estén cerca, para que mantengan a la persona bajo vigilancia o avisen ellos mismos a las autoridades por radio», añade el portavoz policial.

¿Cómo se puede prevenir?

Para evitar que sus propios hijos sean fotografiados sin permiso, el portavoz policial recomienda tenerlos siempre a la vista, especialmente cerca de la orilla o en zonas concurridas. También aconseja pensar bien qué imágenes de sus hijos se suben a internet. No es raro que algunos padres publiquen en las redes sociales fotos o vídeos de sus hijos sin pixelar y en traje de baño. «Estas imágenes pueden ser descargadas por cualquiera. Los perfiles deberían ser siempre privados», advierte el portavoz policial.

También se debe prestar siempre atención al entorno. «Si los bañistas ven a alguien que está completamente vestido, lleva gorra y gafas de sol y, además, sostiene un teléfono móvil o una cámara réflex claramente dirigida hacia niños que están jugando, deberían desconfiar y avisar a las autoridades», recomienda el portavoz.

Los padres deberían tener siempre a la vista a sus hijos mientras juegan en la playa. / DPA

¿Cómo actúa la Policía y qué sanciones se aplican?

Normalmente, los primeros en llegar son agentes de la Policía Local, aunque también pueden acudir sus compañeros de la Policía Nacional. El sospechoso debe identificarse ante ellos. Además, los agentes anotan los datos de la persona que presenta la denuncia y de los testigos. Los agentes pueden pedir al sospechoso que les muestre las imágenes para comprobar si entre ellas hay fotografías de menores o imágenes íntimas.

«Sin embargo, la Policía no puede obligar a nadie a desbloquear su teléfono móvil o a encender la cámara sin una autorización judicial», subraya el portavoz. Solo sería posible cuando existan «indicios claros y evidentes de la comisión de un delito (por ejemplo, pornografía infantil o acoso)».

Si los agentes encuentran realmente fotografías inequívocas de menores o de adultos en poses íntimas, proceden a incautar la cámara o el teléfono móvil como medida preventiva. Dependiendo de la gravedad del caso, la persona también puede ser detenida de inmediato.

Si “solo” se trata de una infracción de la normativa de protección de datos (fotografiar a personas contra su voluntad), los agentes elaboran un informe que se remite a la Agencia Española de Protección de Datos. Las multas pueden oscilar entonces entre 1.000 y varios miles de euros.

En algunos casos, especialmente cuando existe un delito, la Policía Nacional o la Guardia Civil se hacen cargo de las actuaciones posteriores, dependiendo del ámbito de competencia de la playa. Si la detención se produce en la propia playa, la Policía Local traslada al presunto autor a las dependencias de la Policía Nacional, donde unidades especializadas (como la Unidad de Atención a la Familia y Mujer) se encargan de la investigación.

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Los autores pueden enfrentarse a penas de prisión de uno a cuatro años (en el caso de grabaciones o imágenes íntimas de adultos) o de tres a ocho años (cuando las imágenes muestran a menores con carácter sexual o exhibicionista). En estos últimos casos, además, los responsables pueden ser inhabilitados para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores.