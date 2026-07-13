Ana Saenz presenta Alè de Figa, el nuevo cóctel de Oli de Mallorca

La 'bartender' Ana Saenz ha presentado el nuevo cóctel con Oli de Mallorca. Se trata de una bebida de trago largo y mediterránea que tiene como protagonista a uno de los frutos estivales por excelencia de Mallorca: el higo. Para esta creación, ha optado por la suavidad del aceite virgen extra de la variedad arbequina, que acompaña al 'fonoll marí', el limón y a una ginebra de la isla.

El cóctel formará parte estos días de la carta del hotel Pleta de Mar de Canyamel, donde Saenz ejerce de responsable de bar.

Alè de Figa / Oli de Mallorca

Saenz nació hace 26 años en Argentina, pero se ha criado en Lloseta. Se ha formado en el CIFP Juníper Serra, donde descubrió su vocación por la coctelería y en la EBS de Madrid. En 2025 fue elegida Joven Promesa en el Campionat de Cocteleria de les Illes Balears y, ese mismo año, obtuvo el premio al Mejor Cóctel Café en el Campeonato de España Lady Amarena.

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La presentación del cóctel se realizó el viernes en Palma con un entretenido taller, en el espacio creativo Biznaga Atelier de Palma, en el que Saenz explicó las posibilidades que el aceite de oliva ofrece en mixología.