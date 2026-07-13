Un amor mundialista

—¡Qué hermoso día hemos pasado! Supera al gol de cabeza de Haaland a Brasil.

—Sí, precioso, apoteósico, como el golazo de Cabo Verde a Argentina.

—¿Subes a casa o prefieres irte rápido igual que Haití, Uruguay y Curazao en la etapa de grupos?

—Vaya, no sé, creo que me marcharé. Tengo clase de remo con mi profesor noruego.

—El que rema mucho es Messi. De momento los compañeros aparecen poco, del mismo modo que Lamine.

—Tiene la tristeza de Neymar tras su último partido con la Canarinha ¿no?

—No le he visto triste. Tal vez esté un poco enojado por su rendimiento, como el portero uruguayo. Pobre Lamine. Seguro aparecerá ante Francia.

—El que rinde mucho es Mbappé.

—Ya lo creo. Tiene la portería entre ceja y ceja. Está obsesionado. Parece esa especie de complot inventado para que Argentina salga campeón. ¿Has visto?

—Ya… Igual no lo descartaría.

—¿Sabes algo de la cena secreta entre Trump y Prohens en el cuarto subsuelo de un hotel de Mallorca antes del Mundial? Lo he escuchado en la parada del bus, en una panadería de Sóller y en un bar de Manacor.

—Algo he oído en la fila de la ITV, pero no recuerdo haberlo leído en Diario de Mallorca.

—Claro, te he dicho que ha sido secreta. Tal vez no ha sido confirmada para publicar en un periódico.

—En fin… Yo creo que hay algo orquestado entre el PP de sa Pobla, el servicio secreto de Bangladesh y la fracción disidente del FBI con elementos residuales de la KGB para que Scaloni vuelva a Mallorca como bicampeón del mundo. Es evidente. ¿Qué duda cabe?

—Es posible. Me asombra tu claridad, pero confieso que también lo he pensado. Hablando de dudas, Messi genera muchas al momento de patear penaltis. No está fino en los lanzamientos. Montiel es ideal, también Lautaro Martínez.

—Tan cierto como la decepción de Alemania. Ni quiero pensar la tristeza de los lectores del Mallorca Zeitung.

— Pobre gente. Ahogaron toda su tristeza con cerveza en Platja de Palma. No es para menos.

— Vaya... Al final me he quedado hablando y he perdido mi clase de remo.

—No eres la única. También ha perdido Marruecos, México, Irán, Estados Unidos y muchos más. No es fácil.

—Lo sé, lo sé.

—¿Entonces subimos a casa como la cotización del portero de Cabo Verde?

—Vale. Hace mucho calor. No sé cómo seguiremos soportando este verano. El sol pica fuerte.

—Ni lo digas. Igual que la araña Julián Álvarez, con su derechazo al ángulo a la portería suiza.