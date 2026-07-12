Pañuelo, música y goles

Hay algo en julio que huele a pañuelo rojo y a primera cornada de la temporada. Los Sanfermines vuelven a marcar ese pistoletazo que anuncia que ahora sí, el verano ya está aquí.

Y como cada año, toca ponerse de acuerdo con la canción que cantaremos hasta en la ducha. Esta vez el debate anda reñido entre La Graciosa, de Quevedo y Elvis Crespo, y Dai Dai, que unen Shakira y Burna Boy. Ana Mena y Lola Índigo pelean su hueco con Pa ti toa, mientras Omar Courtz suma adeptos con Koko. Todavía no hay ganadora clara, les invito a contarnos cuál es la suya.

El Mundial, mientras tanto, me deja con el corazón partido. Adiós a México, que se marchó con ganas de más, aunque me queda el consuelo de ver a España seguir viva en la competición. Vamos, que se puede.

Por otro lado, Ankara acoge estos días una cumbre de la OTAN con Donald Trump otra vez bajo los focos, y media Europa mirando de reojo cómo andan las relaciones respectivas con Estados Unidos. Vivimos un tutti frutti estival.

Y con todo esto de fondo, aquí seguimos queridos lectores, como cada semana, dispuestos a contarles todo lo que se cuece en la vida social de la isla. ¡Vamos allá!

1 Graduación Eserp

Casa Esment acogió la Gala de Graduación de Eserp Palma, con la que el centro celebró también su 40 aniversario y reconoció el trabajo de los alumnos de Grado Superior y Máster.

Al acto acudieron estudiantes, familias, docentes, autoridades y los galardonados de la jornada.

Julià Puig recogió el Premio al Mérito Empresarial en nombre de Begudes Puig, la empresa familiar de Llucmajor que arrancó en 1927, le entregó el galardón Miguel Bonilla director de Marketing de Eserp, quien destacó la empresa por su relevo generacional, su apuesta por el producto local y la retirada progresiva del plástico.

El Premio Alumni Destacado por Trayectoria Profesional fue para Toni Mir, de la primera promoción del MBA de Eserp Mallorca, hoy al frente de Grupo Cap Vermell como CEO. Se lo entregó Francisco Enseñat, director general de ESERP.

Jesús López, director de Eserp Barcelona, puso en manos de Joan Munar el Premio a la Excelencia Deportiva.

2 Coosy

Coosy, firma gallega de moda femenina, abrió una tienda temporal en Palma, instalada dentro del recién reinaugurado Club de Mar. Ahí mostró su colección de verano, con prendas producidas en su mayoría en España.

Fiona Ferrer organizó el acto de presentación, al que acudieron caras conocidas de la sociedad balear y madrileña, entre ellas Elisabeth Reynés o el cantante Juan Peña, que puso música en directo durante la velada de celebración posterior a la presentación.

Coosy nació en Pontevedra de la mano de Virginia Pozo y hoy suma más de veinte puntos de venta propios en España, además de estar presente en cerca de 200 tiendas multimarca dentro y fuera del país. Especializada en el segmento de invitada y prêt-à-porter, fabrica cerca del 80% de sus colecciones en talleres españoles, con tejidos certificados y trazables, y mantiene su apuesta por la inclusión social.

3 Mesa de Mujeres

Mesa de Mujeres Mallorca celebró su decimocuarta cita, con la mezcla habitual de caras conocidas y alguna incorporación nueva al grupo. Esta vez el motivo tenía un punto especial. Anais Delaunois abrió las puertas de su nuevo espacio, L’Atelier Beautè by Anais, y quiso vivir ese momento acompañada de todas ellas.

El grupo pasó primero por el centro, 180 metros cuadrados dedicados al cuidado personal, entre tratamientos médico-estéticos, tecnología punta y un rincón más holístico. Preguntas, curiosidad por cada detalle y muchos abrazos para Anais en un día que significaba tanto para ella.

Después, la cita siguió en Alma Sicilia. Allí, la cena se llenó de anécdotas y de esas charlas que surgen entre mujeres, se conozcan de antes o se acaben de presentar. Cuatro Rayas puso de nuevo el vino que fue pasando de copa en copa.

Otra noche en la que quedó claro que, cuando este grupo se reúne, siempre acaba pasando algo bonito.

4 Libro de Alex Ceball

El Círculo de Bellas Artes de Palma acogió la presentación de LUZ (Cuaderno de amor y transformación), nuevo libro del artista visual y crítico de arte Alex Ceball.

Martina Benvenutto presentó el acto, en el que estuvieron las periodistas Mia Naptra y Stephanie Schultz, la filóloga Marga Adrover, el fotógrafo Leonardo Cóndor y los artistas Yoko, Toni Crespo, Sandra Lehnis y Pedro Lorente.

El poemario recorre las fases de una relación amorosa, del descubrimiento a la ruptura y la reconstrucción posterior. Con poemas breves e intensos, Ceball convierte la luz en símbolo de ese recorrido, desde el enamoramiento hasta la claridad que llega tras la pérdida, y explora cómo el amor cambia la manera de vivir el tiempo, el cuerpo y lo cotidiano.

La obra propone una mirada íntima sobre el duelo afectivo, entendido como aprendizaje, y dialoga con el lector desde la sencillez y la emoción contenida, en una tarde que dejó a más de uno con ganas de leerlo de un tirón.

5 Comida mensual

El restaurante Can Gafet acogió la cita mensual de la Peña Oro y Plata, que reunió a cerca de cien comensales entre platos mallorquines y una parrilla que fue de lo más comentado de la jornada.

El invitado de esta ocasión fue el maestro Víctor Méndez, que repasó su trayectoria taurina con la palabra y también con algún gesto práctico, ante el asombro y las risas de los presentes.

Con su forma de contar las cosas, elegante y con mucha gracia, Víctor Méndez fue ganando al público poco a poco, hasta el punto de que muchos siguieron cada palabra suya con auténtica atención.

Ya en los postres, la presidenta, Sole Hidalgo, le entregó una placa de honor en reconocimiento a toda una vida dedicada al toreo. Méndez recogió el detalle visiblemente emocionado y dio las gracias a la Peña por un cariño que, según dijo, pocas veces se encuentra fuera de la familia.

6 Mallorca Fashion Days

El Hotel Amic Horizonte acogió Mare Privé, la cita con la que Mallorca Fashion Days quiso abrir una nueva etapa de proyección internacional. Diseñadoras, modelos, fotógrafos y creadores de contenido se dieron cita en una velada donde el intercambio cultural marcó cada momento.

Cinco diseñadoras de Marruecos, España, Luxemburgo y Colombia mostraron sus colecciones sobre la pasarela. Souad Beela, Mariam Bernitchou, Mercedes Oliver, Francine Keiser y María Fernanda Parada Gómez, de Fer&Co, presentaron propuestas donde la artesanía y la identidad se mezclaron con una elegancia muy actual.

Veinticuatro modelos, muchos llegados desde Madrid, Luxemburgo y Colombia, desfilaron junto a rostros conocidos en Mallorca. Cerca de 35 invitados siguieron el desfile, junto a huéspedes y visitantes del hotel.

David Gee puso la música y el pianista Giuliano Meli sumó su toque personal a la noche.

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Sadio Konte, fundador de Mallorca Fashion Days, lideró la organización, con Sylvie Mounier y Nicolle Cantor volcadas en la coordinación de un evento que aún tiene mucha vida por delante.