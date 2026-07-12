El chef Miquel Calent estrena la cocina del Festival Cine & Cena

La sinopsis de El menú, con Ralph Fiennes de protagonista, explica que «una joven pareja viaja a uno de los destinos más exclusivos del mundo para cenar en un restaurante que ofrece una experiencia culinaria única. Sin embargo, el chef ha preparado un ingrediente secreto que tendrá un resultado sorprendente».

Esta es la película con la que el cocinero mallorquín Miquel Calent estrenará el primer Festival Cine & Cena, organizado por Chefs(in) con seis reputados chefs de la isla que se inspirarán en diferentes filmes, aunque quienes asistan a la proyección inicial del 22 de julio tal vez no quieran cenar después.

«En este caso, no puede haber mucha inspiración, como comprobarán los espectadores, ya que conviene que acabemos los mismos que hemos empezado», bromea. «Puede ser una cena muy divertida», añade. Los guiños al metraje vendrán entre otras cosas porque «está ambientado en una isla», de ahí que los seis platos del pase «tendrán toques muy locales pero también del mundo», ya que junto a Miquel Calent cocinará el brasileño Gabriel Conti.

Él es el responsable de Destape, el restaurante de Terreno Barrio Hotel, que se ha sumado a la idea con entusiasmo y será el anfitrión de los chefs invitados. «Tenemos una sala de cine y nos encantó la iniciativa, por lo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer, nunca mejor dicho», destaca.

La tercera pata gastronómica es el bartender Borja Triñanes, uno de los mejores de España, quien tras la cena servirá un cóctel creado para la ocasión.

Esta semana se han reunido para perfilar detalles, que serán secretos hasta el final pero muy alejados de la película y las intenciones del protagonista. «Es uno de mis actores preferidos, aunque no me parezco en nada a su personaje y no me he sentido identificado con él. Mi carácter es mediterráneo y a veces irritable. Sin embargo, siempre lo resuelvo hacia dentro», compara.

El chef Slowik (Fiennes) trata con clientes que dicen cosas como que un determinado plato «tiene equilibrio gracias a la palatabilidad de la ‘miniatez’». Miquel Calent se ha topado también con «gente que sabe cuál es la fórmula de la paella perfecta. Los que nos dedicamos a la cocina trabajamos en uno de los tres saberes populares junto con el fútbol y la política. Todo el mundo se siente autorizado a hablar de cuál es la alineación idónea de la Selección española y si el lateral derecho tiene que subir o bajar, y de cómo resolvería los problemas del mundo. Creo que la ignorancia muchas veces es atrevida».

Una escena de la película ‘El menú’, con Ralph Fiennes en el papel del chef Slowik / .

Alta gastronomía

En la película El menú hay una crítica subyacente a la industria de la alta gastronomía y el elitismo, que el chef mallorquín no ha vivido de cerca, aunque afirma que «la clave para cocinar es la misma tanto en este caso como en la gastronomía popular, hacerlo con amor».

Así lo aplica a todos sus platos, en especial a los que más le gusta cocinar. «Me encantan los arroces y también soy muy de temporada. Disfruto elaborando los primeros tumbets, las berenjenas rellenas, una tortilla de setas, etc. cuando es el momento, pero como me gusta empezar enseguida, después me canso, llega el final del verano y no quiero hacer más tumbets», según explica. Lo importante es que no le suceda lo que a Ralph Fiennes en la película de la primera edición de Cine & Cena, porque de este modo los asistentes podrán continuar con el festín gastronómico.

Las próximas películas

El Festival Cine & Cena se celebrará cada dos meses y las próximas citas tras El menú son: El viaje de Chihiro, con el chef Javier Hoebeek (Formentor); Un viaje de diez metros, con la chef de Yumee, Ahlam Bahri; El club de la lucha, con Ariadna Salvador (Ninumá); Chef, a cargo de Irene Martínez (Nus), y para finalizar, El silencio de los corderos, donde Pau Navarro (Clandestí) elaborará un menú no apto para vegetarianos. La cocina local y del mundo se combinarán con múltiples sorpresas para el paladar.