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En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos

La cifra de desaparecidos aumenta a 24, de los que solo son oficiales ocho denuncias

Superficie calcinada por el fuego en Los Gallardos (Almería).

Superficie calcinada por el fuego en Los Gallardos (Almería). / EFE

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O. González / P. Constantino

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja, por el momento, doce muertos y 24 personas sin localizar. La superficie afectada se eleva a 6.600 hectáreas.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

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