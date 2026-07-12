El club Fitz Mallorca abrirá puertas el próximo 16 de julio

La discoteca Fitz Mallorca abrirá oficialmente sus puertas el próximo 16 de julio en el antiguo edificio de Tito’s del Paseo Marítimo. La inauguración de este club de ocio nocturno contará con la actuación del DJ británico Pawsa, uno de los nombres más cotizados del circuito internacional de música electrónica y un habitual de festivales como Tomorrowland, Creamfields, Ultra y también de la temporada de Ibiza.

Cartel completo de la apertura del club. / Fitz Mallorca

El emblemático edificio del Marítimo, que durante décadas albergó la sala de fiestas y posteriormente discoteca Tito’s, vuelve a acoger un club de ocio nocturno después de haber sido la casa de Lío Mallorca durante unos tres años. La fiesta de inauguración comenzará a las 18.30 horas y en la página web de Fitz Mallorca hay disponible más información sobre lo previsto para ese día y los siguientes.

La nueva propuesta de Fitz llega de la mano del Grupo Sounds, que gestiona otros locales similares en Madrid y Marbella.

En cuanto a Lío Mallorca, fue el pasado mes de enero cuando trascendió que presentaba un ERE y afrontaba un futuro incierto en Palma. Este cabaret-restaurante había abierto puertas en agosto de 2023 de la mano de Grupo Pachá y además de espectáculo musical ofrecía cenas a cargo del chef mallorquín con estrella Michelin Andreu Genestra. Su director artístico era Joan Gràcia, exintegrante de Tricicle, con experiencia en los otros clubes Lío.

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La apertura de Fitz no es la única en el paseo Marítimo, hace unas semanas reabría la discoteca Mar Salada del Club de Mar con un lleno total.