Tragedia Almería
Obtienen el perfil genético de los 12 muertos en el incendio de Los Gallardos (Almería)
Los forenses ya disponen del ADN de las doce víctimas, pero la identificación sigue pendiente de las muestras que deben aportar familiares llegados del extranjero
EFE
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido ya el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos (Almería), si bien no ha sido posible la identificación de ninguna víctima debido a que sus familiares están viajando a España desde otros países para proceder al cotejo de las muestras biológicas.
Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), constituido específicamente para hacer frente a esta emergencia y activado en la mañana del viernes, los especialistas han trabajado de forma ininterrumpida durante toda la noche y la jornada de hoy desde la recepción de los restos en el Instituto de Medicina Legal.
La complejidad del proceso radica en esta recogida de muestras de los allegados que proceden del extranjero, aunque los forenses y agentes de Policía Científica confían en que el proceso de identificación pueda finalizar en las próximas horas. Asimismo, el CID ha recalcado que en estos momentos resulta imposible precisar tanto la identidad como la nacionalidad de las personas que han perdido la vida en el siniestro.
Paralelamente, las fuerzas de seguridad han recibido a lo largo de este sábado una nueva denuncia por desaparición vinculada a la emergencia, por lo que la cifra oficial de personas desaparecidas se eleva actualmente a ocho.
Estos avances forenses coinciden con una mejoría significativa de la situación sobre el terreno, ya que el fuego no ha incrementado sus 6.600 hectáreas de perímetro durante la jornada. El intenso trabajo de ataque directo ha permitido estabilizar una gran parte del trazado, consolidando una perspectiva favorable.
Gracias a esta contención, las autoridades ya han autorizado el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que habían sido evacuadas de los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y del camping de Los Gallardos. Además, ha quedado levantado el confinamiento que afectaba al término municipal de Lubrín.
El resto de las aproximadamente 1.400 personas que fueron desalojadas en las primeras horas permanecen reubicadas en segundas residencias o en establecimientos hoteleros, cuyo coste sufragará de forma íntegra el Gobierno central. Por su parte, la Guardia Civil ha constatado en sus inspecciones que la inmensa mayoría de las 250 viviendas revisadas en la zona afectada se encuentran intactas.
Fuente: El Periódico
- Casi 1.400 estudiantes de la UIB se gradúan en Son Moix entre interrupciones durante el discurso del rector
- El Ayuntamiento de Palma contra los vecinos de sa Llotja: Los multa con 240 euros por colgar carteles contra el ruido en el barrio
- Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”
- Duelo por cada palmo de tierra en Cala Llamp: un vecino frena la ampliación registral de una finca al alegar que invade la suya
- Palma suma un nuevo asentamiento de caravanas en Marivent: 'Hasta hace tres años aún podía alquilar un piso
- Los mejores lugares de Mallorca para ver el eclipse total del 12 de agosto
- Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca
- Así quedó un apartamento de Magaluf tras la marcha de unos huéspedes: el caso real que conciencia sobre la limpieza