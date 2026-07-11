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INCENDIO ALMERÍA

La Guardia Civil continúa las batidas en el incendio de Los Gallardos: "No descartamos nuevas víctimas"

El portavoz del cuerpo alerta de que la rapidez del fuego en algunas zonas pudo provocar una desbandada trágica

Raúl Aguilera, portavoz de la Guardia Civil.

Raúl Aguilera, portavoz de la Guardia Civil. / COPE

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Redacción

Madrid

La Guardia Civil mantiene las labores de búsqueda en la 'zona cero' de los incendios de Los Gallardos (Almería), que ha calcinado 6.000 hectáreas y se ha cobrado al menos la vida de 12 víctimas, que en algunos casos no han podido ser identificadas. El portavoz de la Guardia Civil, Ráúl Aguilera, ha asegurado que "cabe la posibilidad" de encontrar a nuevas víctimas. "No lo descartamos, por eso se realizan las batidas".

En declaraciones a COPE, el agente ha confirmado la existencia de "nuevas batidas" en la zona de Bédar, un área que fue rápidamente afectado por el incendio. El objetivo, según Aguilera, es "localizar alguna víctima que no tengamos localizada", debido a que la sorpresiva irrupción del fuego en esa zona pudo provocar una desbandada provocada por el fuego en mitad de la noche.

El principal temor es que esta circunstancia llevara a los habitantes de la zona, la mayoría residentes en cortijos, pudieran haber intentado abandonar precipitadamente el lugar sin ser conscientes del peligro. Un elemento de peso, teniendo en cuenta que las víctimas halladas fallecieron en sus propios vehículos tratando de huir.

En su entrevista, Aguilera relató qeu las comeptencias de la Guardia Civil consiste en "labores de seguridad, de evacuación", con la prioridad de "informar y desviar por rutas alternativas" a los conductores para evitar situaciones de peligro. Pero también "de identificación" de las víctimas, "y llevar a cabo también la investigación de las causas".

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Hasta ahora, no ha sido posible la identificación de las víctimas mortales debido al estado de los cuerpos, y a día de hoy se espera a las pruebas de ADN para determinar la identidad. Aguilera defendió que los datos de la autopsia son competencia del Tribunal Superior de Justicia o del médico forense, además de señalar que se ha habilitado un punto de "atención a la familia" para los allgados de los afectados.

Fuente: El Periódico

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  • Guardia Civil
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