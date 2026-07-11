Ana Boyer y Fernando Verdasco disfrutan de unas vacaciones junto a sus cuatro hijos en Mallorca

Ana Boyer y Fernando Verdasco están de vacaciones en Mallorca junto a sus cuatro hijos, unos días en los que están disfrutando del mar.

“Mallorca…. familia, amigos, muchos chapuzones, sobremesas largas y niños disfrutando sin parar. A veces, los mejores planes son simplemente estar juntos”, ha compartido la hija de Isabel Preysler en sus redes sociales, junto a imágenes de ella, muy sonriente, en la cubierta de un yate, y también del extenista, montando en moto acuática o saltando al mar desde la embarcación con algunos de sus hijos. La influencer también ha publicado una imagen de su hija Mía, que nació el pasado mes de mayo. Por las fotografías compartidas, la familia se ha movido por la zona del puerto de Cala d’Or.

El matrimonio formado por Boyer y Verdasco tiene cuatro hijos: Miguel, de 7 años, Mateo, de 5, Martín, de 2, y Mía, que nació a principios de mayo. La hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer suele compartir en sus redes sociales fotografías y momentos que comparte con su familia.

Esta no es la primera vez que Ana Boyer y Fernando Verdasco eligen Mallorca para descansar, la han visitado anteriormente, en alguna ocasión aprovechando compromisos profesionales.