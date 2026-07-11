La alfombra roja de los Premios FAME celebró el talento y el oficio

La gala reunió a diseñadores, modelos, actrices, deportistas y profesionales del sector en una noche que quiso rendir homenaje a los oficios artesanos. Costureras, patronistas, bordadoras, tintoreros, fotógrafos, estilistas o planchadoras fueron algunos de los protagonistas simbólicos de una edición que recordó que, detrás de cada vestido, cada zapato y cada colección, existe una cadena de conocimiento, precisión y talento que sostiene la moda española.

Ese espíritu se trasladó también a los estilismos de los invitados. La alfombra roja no se limitó a los códigos previsibles de una gran gala, sino que ofreció un recorrido por siluetas de inspiración romántica, vestidos de construcción compleja, texturas artesanales, propuestas cromáticas rotundas y una sastrería masculina más relajada y contemporánea.

Entre los looks más llamativos destacó el de Jaydy Michel, que apostó por un vestido blanco de lunares negros con cuerpo palabra de honor y volantes perfilados en contraste. Una propuesta de aire flamenco reinterpretada desde una silueta de noche, con movimiento, presencia escénica y una combinación cromática que nunca pierde fuerza.

En esa misma línea de sofisticación clásica se situó Almudena Fernández, con un vestido negro palabra de honor, de silueta estructurada y falda drapeada. La aplicación dorada en la cadera introducía el punto escultórico necesario para transformar un vestido de apariencia sobria en una propuesta de alfombra roja.

Las texturas y el trabajo de construcción tuvieron también un papel destacado. Alex Béjar, con un vestido de Menchen Tomas, combinó corsetería vista, tul y capas de volantes en un tono nude que reforzaba el carácter romántico y teatral de la pieza. Por su parte, Alejandra Caro apostó por un vestido blanco de cuerpo trabajado y falda con volumen, rematada con plumas en el bajo. Dos propuestas diferentes, pero unidas por una misma idea: convertir el vestido en una pieza con relieve, movimiento y valor artesanal.

Almudena Fernandez, Alex Miralles, Manu Moreno, Iván Sánchez, Jaydy Michel y Alex Béjar. / .

El negro apareció también en clave más experimental a través del vestido calado de Adrienne Cheballe, una propuesta de gran riqueza visual en la que la materia y la técnica adquirían todo el protagonismo. Frente a esa oscuridad, Adela González eligió un vestido blanco de escote cruzado y falda de plumas, una imagen luminosa y más clásica que funcionó como contrapunto dentro de la selección.

Y, como no podía ser de otra manera, Ágatha Ruiz de la Prada llevó el color a la alfombra roja con una propuesta fiel a su universo creativo: vestido verde ácido de textura ligera, sandalias coral y bolso naranja. Una combinación vibrante, libre de convencionalismos y plenamente coherente con una diseñadora que ha hecho de la identidad visual su mejor firma.

La moda masculina tuvo una de sus imágenes más interesantes con Álex Miralles, director creativo de Pedro del Hierro, junto a Manu Moreno e Iván Sánchez. Los tres ofrecieron una lectura actual del traje de verano: tonos piedra y marfil, tejidos ligeros, proporciones más fluidas y combinaciones que se alejan de la rigidez tradicional.

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En una noche dedicada a la moda española, la alfombra roja fue mucho más que un desfile de invitados. Fue una muestra de que la industria necesita seguir dando visibilidad tanto a las grandes firmas como a los procesos, técnicas y profesionales que hacen posible cada prenda. Porque la moda no empieza cuando una celebridad posa ante una cámara: empieza mucho antes, en las manos que imaginan, dibujan, cortan, cosen y convierten una idea en realidad.