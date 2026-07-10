Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bestard coches oficialesHoteleros 26JGovern 26J'en dani' masificación turísticaBonnie Tyler
instagramlinkedin

Gastronomía

El restaurante Cendra da protagonismo a la brasa en su carta de verano

El establecimiento del hotel rural Son Molí Country House tiene al frente a la chef Luciana Cárdenas, que convierte el producto local en el gran protagonista

La directora del restaurante Cendra, la chef Luciana Cárdenas

La directora del restaurante Cendra, la chef Luciana Cárdenas / .

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Sociedad

Palma

El restaurante Cendra, ubicado en el hotel rural Son Molí Country House, da protagonismo a la brasa en su carta de verano, el hilo conductor de "una cocina donde el producto local ocupa siempre el centro de la mesa", según destacan.

El establecimiento dirigido por la chef Luciana Cárdena presenta una propuesta que lleva su sello personal y quiere hacer disfrutar al cliente, tanto huéspedes como residentes, de una cocina de autor "que rinde homenaje a la tradición culinaria de la isla desde una mirada contemporánea", añaden.

"Bajo el concepto de celler contemporáneo, la carta recupera recetas tradicionales, ingredientes y sabores arraigados en la gastronomía mallorquina para reinterpretarlos con técnica y sensibilidad".

Uno de los platos de la carta

Uno de los platos de la carta / .

Platos de la carta

La propuesta estival del restaurante está construida a partir de referencias tan reconocibles como la sobrasada con miel, el trempó, el patató mallorquín, la coca de patata, la gamba o la algarroba, que encuentran una nueva expresión en platos como el portobello con sobrasada, miel y queso mahonés curado; los dados de atún con trampó y mojo verde; el patató mallorquín con steak tartar ahumado; el ceviche de mero con hinojo, kikos y crujiente de coca de patata; el arroz a la llauna con gamba y alioli cítrico; el bacalao con pil pil de ajo y cilantro o la paletilla de cordero lechal con patata aplastada y mayonesa de ají.

El recorrido culmina con postres que también miran a la despensa mallorquina, como la torrija de coca de patata con sorbete de clementina o el brownie de algarroba con helado de vainilla.

La carta de cócteles prolonga la velada a través de cuatro creaciones exclusivas —Xispa, Brasa, Caliu y Cendra— inspiradas en las distintas etapas del fuego y la transformación del carbón en ceniza.

Noticias relacionadas y más

Horario

Cendra abre todos los días para el servicio de cena, de 19 a 22,30 horas. El restaurante dispone de terraza y aparcamiento gratuito y está abierto tanto a los huéspedes de Son Molí Country House como a clientes externos que deseen descubrir una propuesta gastronómica donde tradición, paisaje y creatividad conviven en perfecta armonía.

TEMAS

  • Gastronomía en Mallorca
  • restaurantes
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Malestar de una decena de estudiantes de la UIB que se han quedado fuera de la graduación en Son Moix por no inscribirse a tiempo: “Queremos vivir un momento que llevamos años esperando”
  2. Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca
  3. La cárcel de Palma sufre un apagón eléctrico
  4. El 'método egipcio': el truco definitivo para poder dormir durante las noches tórridas de Mallorca sin aire acondicionado
  5. El mar escupe basura en la Colònia de Sant Jordi
  6. El Paseo del Born de Palma suma una cuarta terraza y alcanza su ocupación máxima permitida en la vía pública
  7. Un incendio en una finca cerca de Son Sardina obliga a cerrar el metro de Palma durante más de cuatro horas
  8. La jefa de Hematología de Son Espases, Antonia Sampol Mayol, dirigirá la nueva universidad del CEU en Mallorca

El restaurante Cendra da protagonismo a la brasa en su carta de verano

El restaurante Cendra da protagonismo a la brasa en su carta de verano

Interceptan a dos menores que circulaban sin casco por Palma en una moto robada

Interceptan a dos menores que circulaban sin casco por Palma en una moto robada

Primera evidencia de nanoplásticos en suelos antárticos

Primera evidencia de nanoplásticos en suelos antárticos

Palma guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos

Palma guarda un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos

El Govern descarta acciones legales frente al manual de acción contra la turistificación y llama a la responsabilidad

El Govern descarta acciones legales frente al manual de acción contra la turistificación y llama a la responsabilidad

VÍDEO | Casi 1.400 estudiantes de la UIB se gradúan en Son Moix entre interrupciones durante el discurso del rector

Baba Miller brilla en su debut en la Summer League

Baba Miller brilla en su debut en la Summer League

El Govern no prevé aprobar una ley del ‘concebido no nacido’, pero aplicará la de Feijóo si llega al Gobierno

El Govern no prevé aprobar una ley del ‘concebido no nacido’, pero aplicará la de Feijóo si llega al Gobierno
Tracking Pixel Contents