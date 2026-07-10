Gastronomía
El restaurante Cendra da protagonismo a la brasa en su carta de verano
El establecimiento del hotel rural Son Molí Country House tiene al frente a la chef Luciana Cárdenas, que convierte el producto local en el gran protagonista
El restaurante Cendra, ubicado en el hotel rural Son Molí Country House, da protagonismo a la brasa en su carta de verano, el hilo conductor de "una cocina donde el producto local ocupa siempre el centro de la mesa", según destacan.
El establecimiento dirigido por la chef Luciana Cárdena presenta una propuesta que lleva su sello personal y quiere hacer disfrutar al cliente, tanto huéspedes como residentes, de una cocina de autor "que rinde homenaje a la tradición culinaria de la isla desde una mirada contemporánea", añaden.
"Bajo el concepto de celler contemporáneo, la carta recupera recetas tradicionales, ingredientes y sabores arraigados en la gastronomía mallorquina para reinterpretarlos con técnica y sensibilidad".
Platos de la carta
La propuesta estival del restaurante está construida a partir de referencias tan reconocibles como la sobrasada con miel, el trempó, el patató mallorquín, la coca de patata, la gamba o la algarroba, que encuentran una nueva expresión en platos como el portobello con sobrasada, miel y queso mahonés curado; los dados de atún con trampó y mojo verde; el patató mallorquín con steak tartar ahumado; el ceviche de mero con hinojo, kikos y crujiente de coca de patata; el arroz a la llauna con gamba y alioli cítrico; el bacalao con pil pil de ajo y cilantro o la paletilla de cordero lechal con patata aplastada y mayonesa de ají.
El recorrido culmina con postres que también miran a la despensa mallorquina, como la torrija de coca de patata con sorbete de clementina o el brownie de algarroba con helado de vainilla.
La carta de cócteles prolonga la velada a través de cuatro creaciones exclusivas —Xispa, Brasa, Caliu y Cendra— inspiradas en las distintas etapas del fuego y la transformación del carbón en ceniza.
Horario
Cendra abre todos los días para el servicio de cena, de 19 a 22,30 horas. El restaurante dispone de terraza y aparcamiento gratuito y está abierto tanto a los huéspedes de Son Molí Country House como a clientes externos que deseen descubrir una propuesta gastronómica donde tradición, paisaje y creatividad conviven en perfecta armonía.
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