La primera edición de Cuines del Món a Palma se celebrará en octubre

Palma acogerá del 1 al 15 de octubre la primera edición de Cuines del Món, una nueva ruta gastronómica de ciudad que prevé reunir a cerca de 50 restaurantes de cocinas internacionales. Durante quince días, los establecimientos participantes ofrecerán menús especiales que permitirán recorrer diferentes países, culturas y tradiciones culinarias sin salir de la capital balear.

La ruta se desarrollará de forma descentralizada en restaurantes ubicados en diferentes barrios y zonas de la ciudad, dentro de los horarios habituales de comida y cena de cada establecimiento.

Cuines del Món a Palma nace con el objetivo de dinamizar la restauración local durante el mes de octubre, contribuir a la desestacionalización del consumo y crear una nueva cita gastronómica vinculada a la diversidad cultural, los barrios y la cocina internacional.

La propuesta parte de la realidad gastronómica de Palma, una ciudad en la que conviven restaurantes, profesionales y comunidades procedentes de distintos lugares del mundo. La ruta permitirá acercarse a esta diversidad a través de la cocina y facilitará el descubrimiento de establecimientos y zonas que no siempre forman parte de los circuitos gastronómicos habituales.

La iniciativa está organizada por la Federació Empresarial de Restauració de les Illes Balears, FERIB, en colaboración con TasteMallorca.es y con el respaldo del Ajuntament de Palma a través de PalmaActiva.

Menús especiales por 25 euros

Los restaurantes participantes ofrecerán un menú cerrado por un precio de 25 euros, sin bebida incluida y con el postre como opción adicional. Cada establecimiento podrá presentar una propuesta representativa de su cocina, adaptada al formato y a las condiciones establecidas por la organización.

La participación será gratuita para los restaurantes, aunque estará sujeta a un proceso previo de selección y validación. Este procedimiento permitirá configurar una oferta gastronómica diversa, representativa y distribuida por diferentes puntos de la ciudad.

La ruta se dirige tanto a residentes de Palma y del conjunto de Mallorca como a familias, grupos de amigos y personas interesadas en descubrir nuevas cocinas y encontrar propuestas de ocio durante el otoño. También busca implicar a las comunidades internacionales residentes en la ciudad, que podrán ver representadas sus tradiciones gastronómicas y participar como prescriptoras de los establecimientos.

Cuines del Món a Palma estará igualmente orientada a los visitantes que llegan a Mallorca durante el mes de octubre y que buscan experiencias relacionadas con la gastronomía, la actividad cotidiana de la ciudad y sus barrios.

Una ruta distribuida por los barrios de Palma

Además de promocionar la oferta de los establecimientos participantes, la iniciativa pretende generar actividad económica en diferentes zonas de Palma y evitar que el movimiento gastronómico se concentre únicamente en los puntos con una mayor afluencia habitual.

Para los restaurantes, la ruta supondrá una vía de promoción que les permitirá presentar su propuesta a nuevos públicos, aumentar su visibilidad y atraer clientes mediante un menú concebido específicamente para estas fechas.

La organización plantea Cuines del Món a Palma como una iniciativa que conecta restauración, cultura, diversidad, ocio y actividad económica. La ruta quiere contribuir, además, a posicionar Palma como una ciudad gastronómica plural, con una oferta internacional disponible durante todo el año.

Una web para organizar el recorrido

La web oficial de Cuines del Món a Palma, que estará disponible a partir de la próxima semana, será el punto central de información de la ruta. La plataforma incluirá el listado de restaurantes participantes, los menús, la ubicación y los datos de contacto de cada establecimiento.

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También contará con un mapa que permitirá al público organizar su recorrido por zonas de Palma o por tipos de cocina, consultar las propuestas disponibles y seleccionar los restaurantes que desea visitar entre el 1 y el 15 de octubre.