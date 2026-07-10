Mallorca con niños: siete planazos para exprimir este fin de semana en familia

Con las vacaciones escolares en marcha, encontrar un plan capaz de entusiasmar tanto a los pequeños como a los adultos puede convertirse en una auténtica misión. Este fin de semana, sin embargo, la isla ofrece propuestas para todos los bolsillos: desde actividades gratuitas hasta excursiones de día completo, pasando por talleres científicos y espectáculos en los que los niños deciden cómo continúa la historia.

Sábado: cine, piscinas y ciencia

Chapuzón y juegos acuáticos en las fiestas de Campanet

Las Festes de Sant Victorià incluyen una mañana dedicada expresamente al público infantil. La piscina municipal acogerá distintos juegos acuáticos para que los niños combatan el calor mientras participan en las celebraciones del municipio.

La actividad figura en el programa oficial del Ayuntamiento y no requiere un desembolso adicional anunciado. Conviene llevar bañador, protección solar, toalla y calzado que pueda mojarse.

Actividad: juegos de agua infantiles

juegos de agua infantiles Dónde: Piscina Municipal de Campanet

Piscina Municipal de Campanet Cuándo: sábado 11 de julio, a las 10.30 horas

sábado 11 de julio, a las Precio: gratuito , según el programa municipal

, según el programa municipal Público: niños y familias

Una película sobre hermanos, música y formas diferentes de comunicarse

CineCiutat proyecta Lola i el piano trencaclosques, un mediometraje francés de animación en stop motion. La protagonista intenta encontrar nuevos códigos para comunicarse con su hermano Simón, un niño con rasgos del espectro autista, utilizando el dibujo, la danza y la música.

La película dura 57 minutos, está recomendada para todos los públicos y se proyectará doblada al catalán, por lo que resulta especialmente adecuada como primera experiencia cinematográfica para niños pequeños.

Actividad: proyección de Lola i el piano trencaclosques

proyección de Lola i el piano trencaclosques Dónde: CineCiutat, calle Emperadriu Eugènia, 6, Palma

CineCiutat, calle Emperadriu Eugènia, 6, Palma Cuándo: sábado 11 de julio, a las 11.00 horas

sábado 11 de julio, a las Precio: 5 euros ; socios, 4 euros

; socios, 4 euros Duración: 57 minutos

Construir una cámara para observar el Sol sin peligro

Por la tarde, CaixaForum Palma propone En busca del eclipse, un taller familiar que explica cómo se producen estos fenómenos mediante una maqueta del sistema Sol-Tierra-Luna.

Los participantes aprenderán a utilizar el programa Stellarium y fabricarán una pequeña cámara oscura de proyección solar que podrán llevarse a casa. La actividad está especialmente indicada para familias con niños a partir de ocho años.

Actividad: taller familiar En busca del eclipse

taller familiar En busca del eclipse Dónde: CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3

CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3 Cuándo: sábado 11 de julio, a las 18.30 horas

sábado 11 de julio, a las Precio: 4 euros por persona

Edad recomendada: a partir de 8 años

a partir de 8 años Duración: una hora

Domingo: tiburones, palabras disparatadas y cuentos inventados

Alimentar rayas y hablar con los buzos de los tiburones

Palma Aquarium despliega durante el verano un programa diario que permite convertir la visita en algo más que un recorrido entre acuarios. El domingo podrán verse la alimentación de tortugas y pequeños tiburones a las 12.00 horas, la de los corales a las 13.30, la de las rayas a las 15.00 y la del pulpo a las 15.30.

A las 13.00, 14.00 y 16.00 horas también se celebrarán encuentros con los buzos del tanque Gran Azul. Estas propuestas están incluidas en la entrada general, junto con los espacios de juego interiores y las zonas acuáticas infantiles.

Actividad: programa familiar de alimentación de animales y charla con buzos

programa familiar de alimentación de animales y charla con buzos Dónde: Palma Aquarium, calle de Manuela de los Herreros, 21, Playa de Palma

Palma Aquarium, calle de Manuela de los Herreros, 21, Playa de Palma Cuándo: domingo 12 de julio; abierto de 9.30 a 18.30 horas , último acceso a las 17.00

domingo 12 de julio; abierto de , último acceso a las 17.00 Precio para residentes: adultos, 20 euros ; niños de 3 a 12 años, 13 euros ; menores de 3 años, gratis

adultos, ; niños de 3 a 12 años, ; menores de 3 años, gratis Precio general: adultos, 30,50 euros; niños, 19,50 euros

Un laboratorio para jugar con las palabras

¿Puede una palabra convertirse en un ritmo, una construcción o un dibujo? El taller Pocas palabras locas invita a alterar frases, probar sonidos y transformar el lenguaje en un material creativo.

La propuesta, diseñada por Baychimo Teatro, funciona como una instalación abierta durante tres horas: las familias pueden recorrerla, experimentar y elaborar sus propias composiciones. Está recomendada a partir de seis años.

Actividad: taller Pocas palabras locas

taller Pocas palabras locas Dónde: CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3

CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3 Cuándo: domingo 12 de julio, de 11.00 a 14.00 horas

domingo 12 de julio, de Precio: gratuito

Edad recomendada: a partir de 6 años

Los niños deciden cómo termina el cuento

En Cuentos improvisados, de Impro Camaleónicos, no hay dos funciones iguales. El público propone personajes, lugares y conflictos, y los intérpretes construyen en directo diferentes historias con humor, títeres, magia y mucha participación infantil.

Además de hacer reír, las narraciones trabajan valores como la amistad, la colaboración y la resolución de problemas. La función está pensada para disfrutarla conjuntamente, no como un espectáculo en el que los padres se limitan a acompañar.

Actividad: espectáculo Cuentos improvisados

espectáculo Cuentos improvisados Dónde: Escena 101, calle Arxiduc Lluís Salvador, 101, Palma

Escena 101, calle Arxiduc Lluís Salvador, 101, Palma Cuándo: domingo 12 de julio, a las 12.00 horas

domingo 12 de julio, a las Precio: desde 8 euros

desde Duración aproximada: una hora

Un plan para cualquiera de los dos días

De Palma al mar en un tren y un tranvía centenarios

Para las familias que prefieran dedicar la jornada completa a una excursión, el Tren de Sóller permite atravesar la Serra en vagones históricos de madera y continuar después en tranvía hasta el Port de Sóller.

Noticias relacionadas

Desde Palma hay salidas a las 10.10, 10.50, 12.15, 13.30, 15.10 y 19.40 horas, además de un servicio de las 18.30 sujeto a confirmación en taquilla. El trayecto combinado de ida y vuelta hasta el puerto cuesta 40 euros.