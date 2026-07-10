Mallorca con niños: siete planazos para exprimir este fin de semana en familia
Cine de animación, juegos acuáticos, teatro improvisado, tiburones, experimentos astronómicos y un viaje en tren centenario protagonizan la agenda familiar de Mallorca para este sábado 11 y domingo 12 de julio.
Con las vacaciones escolares en marcha, encontrar un plan capaz de entusiasmar tanto a los pequeños como a los adultos puede convertirse en una auténtica misión. Este fin de semana, sin embargo, la isla ofrece propuestas para todos los bolsillos: desde actividades gratuitas hasta excursiones de día completo, pasando por talleres científicos y espectáculos en los que los niños deciden cómo continúa la historia.
Sábado: cine, piscinas y ciencia
Chapuzón y juegos acuáticos en las fiestas de Campanet
Las Festes de Sant Victorià incluyen una mañana dedicada expresamente al público infantil. La piscina municipal acogerá distintos juegos acuáticos para que los niños combatan el calor mientras participan en las celebraciones del municipio.
La actividad figura en el programa oficial del Ayuntamiento y no requiere un desembolso adicional anunciado. Conviene llevar bañador, protección solar, toalla y calzado que pueda mojarse.
- Actividad: juegos de agua infantiles
- Dónde: Piscina Municipal de Campanet
- Cuándo: sábado 11 de julio, a las 10.30 horas
- Precio:gratuito, según el programa municipal
- Público: niños y familias
Una película sobre hermanos, música y formas diferentes de comunicarse
CineCiutat proyecta Lola i el piano trencaclosques, un mediometraje francés de animación en stop motion. La protagonista intenta encontrar nuevos códigos para comunicarse con su hermano Simón, un niño con rasgos del espectro autista, utilizando el dibujo, la danza y la música.
La película dura 57 minutos, está recomendada para todos los públicos y se proyectará doblada al catalán, por lo que resulta especialmente adecuada como primera experiencia cinematográfica para niños pequeños.
- Actividad: proyección de Lola i el piano trencaclosques
- Dónde: CineCiutat, calle Emperadriu Eugènia, 6, Palma
- Cuándo: sábado 11 de julio, a las 11.00 horas
- Precio:5 euros; socios, 4 euros
- Duración: 57 minutos
Construir una cámara para observar el Sol sin peligro
Por la tarde, CaixaForum Palma propone En busca del eclipse, un taller familiar que explica cómo se producen estos fenómenos mediante una maqueta del sistema Sol-Tierra-Luna.
Los participantes aprenderán a utilizar el programa Stellarium y fabricarán una pequeña cámara oscura de proyección solar que podrán llevarse a casa. La actividad está especialmente indicada para familias con niños a partir de ocho años.
- Actividad: taller familiar En busca del eclipse
- Dónde: CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3
- Cuándo: sábado 11 de julio, a las 18.30 horas
- Precio:4 euros por persona
- Edad recomendada: a partir de 8 años
- Duración: una hora
Domingo: tiburones, palabras disparatadas y cuentos inventados
Alimentar rayas y hablar con los buzos de los tiburones
Palma Aquarium despliega durante el verano un programa diario que permite convertir la visita en algo más que un recorrido entre acuarios. El domingo podrán verse la alimentación de tortugas y pequeños tiburones a las 12.00 horas, la de los corales a las 13.30, la de las rayas a las 15.00 y la del pulpo a las 15.30.
A las 13.00, 14.00 y 16.00 horas también se celebrarán encuentros con los buzos del tanque Gran Azul. Estas propuestas están incluidas en la entrada general, junto con los espacios de juego interiores y las zonas acuáticas infantiles.
- Actividad: programa familiar de alimentación de animales y charla con buzos
- Dónde: Palma Aquarium, calle de Manuela de los Herreros, 21, Playa de Palma
- Cuándo: domingo 12 de julio; abierto de 9.30 a 18.30 horas, último acceso a las 17.00
- Precio para residentes: adultos, 20 euros; niños de 3 a 12 años, 13 euros; menores de 3 años, gratis
- Precio general: adultos, 30,50 euros; niños, 19,50 euros
Un laboratorio para jugar con las palabras
¿Puede una palabra convertirse en un ritmo, una construcción o un dibujo? El taller Pocas palabras locas invita a alterar frases, probar sonidos y transformar el lenguaje en un material creativo.
La propuesta, diseñada por Baychimo Teatro, funciona como una instalación abierta durante tres horas: las familias pueden recorrerla, experimentar y elaborar sus propias composiciones. Está recomendada a partir de seis años.
- Actividad: taller Pocas palabras locas
- Dónde: CaixaForum Palma, plaza de Weyler, 3
- Cuándo: domingo 12 de julio, de 11.00 a 14.00 horas
- Precio:gratuito
- Edad recomendada: a partir de 6 años
Los niños deciden cómo termina el cuento
En Cuentos improvisados, de Impro Camaleónicos, no hay dos funciones iguales. El público propone personajes, lugares y conflictos, y los intérpretes construyen en directo diferentes historias con humor, títeres, magia y mucha participación infantil.
Además de hacer reír, las narraciones trabajan valores como la amistad, la colaboración y la resolución de problemas. La función está pensada para disfrutarla conjuntamente, no como un espectáculo en el que los padres se limitan a acompañar.
- Actividad: espectáculo Cuentos improvisados
- Dónde: Escena 101, calle Arxiduc Lluís Salvador, 101, Palma
- Cuándo: domingo 12 de julio, a las 12.00 horas
- Precio: desde 8 euros
- Duración aproximada: una hora
Un plan para cualquiera de los dos días
De Palma al mar en un tren y un tranvía centenarios
Para las familias que prefieran dedicar la jornada completa a una excursión, el Tren de Sóller permite atravesar la Serra en vagones históricos de madera y continuar después en tranvía hasta el Port de Sóller.
Desde Palma hay salidas a las 10.10, 10.50, 12.15, 13.30, 15.10 y 19.40 horas, además de un servicio de las 18.30 sujeto a confirmación en taquilla. El trayecto combinado de ida y vuelta hasta el puerto cuesta 40 euros.
- Actividad: excursión en tren histórico y tranvía
- Dónde: salida desde la estación del Ferrocarril de Sóller, plaza de España, Palma
- Cuándo: sábado 11 o domingo 12; primera salida recomendada, 10.10 horas
- Precio:40 euros por el combinado Palma–Port de Sóller–Palma
- Duración: plan de media jornada o jornada completa
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