Plans d'estiu
Llum i sal: Producto del mar fresco y de calidad en el chiringuito de Formentor
Los arroces, el pescado y el marisco son los principales reclamos de la propuesta más estival del Four Seasons mallorquín
Formentor es y será un paraíso. Sus abruptas montañas, sus pinos irreductibles y el mar como telón de fondo son el estandarte que inspira a poetas y artistas. Un espacio de paz, pese a la polémica reforma realizada en el antiguo hotel creado por Adan Diehl en la finca que perteneció al excelso poeta Miquel Costa i Llobera.
En el complejo que la compañía canadiense Four Seasons regenta en Pollença, destaca el chiringuito Llum i Sal. Una propuesta fresca, en la que el producto del mar es el protagonista. Basta ver su vitrina de pescado y marisco fresco, la mayoría local (como el llamàntol, la llagosta, el cap-roig, el gall de Sant Pere), capturado por Toni Fiol y Edwin Tattam.
El restaurante abre al mediodía y por la noche, con un equipo de 55 personas en sala y 28 en cocina. El caldo de sus arroces se prepara diariamente a partir de cabezas de bogavante y rape. Su propuesta es de calidad, rica y adecuada para un espacio de categoría: ventresca de atún, sabrosas vieiras a la parrilla con salsa de pancuit, gallo frito con cebolla crujiente o arroces, como el negro con pulpo y tuétano. Para finalizar, es obligado pedir el melón en texturas, ideal para compartir.
Se recomienda reservar mesa, ya que el acceso por carretera está restringido al tráfico y requiere la comunicación previa de la matrícula. De esta manera, se puede acceder sin problema al establecimiento.
Apunts de sobretaula: El talent de Javier Hoebeeck i del seu equip, a la platja de Formentor
L’antic restaurant Platjamar de Formentor és ara Llum i Sal, un nom també encertat per reflectir l’entorn i la cuina que s’hi ofereix. Es tracta de la guingueta de l’hotel Four Seasons Formentor.
A la carta, hi trobam propostes suggerents com la supergilda (li podrien dir broqueta) de tonyina, anxova, oliva gordal, gamba i fulla de taperera; les exquisides anxoves de la marca Agur amb mantega fumada i pa de vidre; a més d’unes bones croquetes de llamàntol. Ara bé, si només hagués de triar un entrant, optaria per la vieira torrada amb ametla i salsa de pancuit. Com a principals, el peix és l’estrella, com el gall de Sant Pere amb ceba cruixent (o altres peixos fets a la sal, especialment al vespre); mentre que els arrossos són el principal reclam de migdia, com el negre amb pop i moll d’os.
Javier Hoebeeck és un dels responsables dels fogons dels cinc restaurants de l’hotel Four Seasons Formentor, concretament el segon de bord. La carrera d’aquest palmesà, del barri de s’Escorxador (1991) i actualment resident a Alcúdia, ha estat molt bona. Es va formar a l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears i va continuar aprenent durant 5 anys a diferents cases com el Basque Culinary Center (Sant Sebastià, País Basc), l’Azurmendi (Larrabetzu, País Basc), el Celler de Can Roca (Girona), el Narisawa (Minato, Tòquio). Quan va tornar a Mallorca, va passar pel Jumeirah del Port de Sóller i pel Fusión19 de Platja de Muro, on hi va treballar 8 anys i amb el qual va aconseguir l’aplaudiment del públic local i, posteriorment, una estrella Michelin. «Vaig tenir la sort que la gent de la contrada estava avesada a menjar un menú degustació, gràcies a la bona feina que havia fet prèviament Joan Josep Genestar», explica Hoebeeck.
Sobre Llum i Sal, on Hoebeeck va aterrar l’any passat, apunta que la carta intenta mostrar Mallorca a través del seu producte: «és una feina d’equip des de Francesco Mannelli, xef de Four Seasons, fins a Ahmed Touil, cap de cuina de Llum i Sal», remarca. El servei és atent, com bé demostra Enrique Vallejo, amb una dilatada experiència en el sector.
De postres, destaca el gelat de llet, elaborat in situ i trempat amb oli d’oliva i sal; o el deliciós meló en textures, un intocable de la carta.
Si hi anau a dinar o a sopar, reservau-hi taula, atès que el trànsit a Formentor està regulat. Només heu de donar el número de matrícula. Una vegada hi arribeu, hi ha aparcament de pagament. Després, en acabar l’àpat, us recoman que quedeu a la zona i aprofiteu l’aigua cristal·lina de Formentor.
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