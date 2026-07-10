Llum i sal: Producto del mar fresco y de calidad en el chiringuito de Formentor

Formentor es y será un paraíso. Sus abruptas montañas, sus pinos irreductibles y el mar como telón de fondo son el estandarte que inspira a poetas y artistas. Un espacio de paz, pese a la polémica reforma realizada en el antiguo hotel creado por Adan Diehl en la finca que perteneció al excelso poeta Miquel Costa i Llobera.

En el complejo que la compañía canadiense Four Seasons regenta en Pollença, destaca el chiringuito Llum i Sal. Una propuesta fresca, en la que el producto del mar es el protagonista. Basta ver su vitrina de pescado y marisco fresco, la mayoría local (como el llamàntol, la llagosta, el cap-roig, el gall de Sant Pere), capturado por Toni Fiol y Edwin Tattam.

El restaurante abre al mediodía y por la noche, con un equipo de 55 personas en sala y 28 en cocina. El caldo de sus arroces se prepara diariamente a partir de cabezas de bogavante y rape. Su propuesta es de calidad, rica y adecuada para un espacio de categoría: ventresca de atún, sabrosas vieiras a la parrilla con salsa de pancuit, gallo frito con cebolla crujiente o arroces, como el negro con pulpo y tuétano. Para finalizar, es obligado pedir el melón en texturas, ideal para compartir.

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Se recomienda reservar mesa, ya que el acceso por carretera está restringido al tráfico y requiere la comunicación previa de la matrícula. De esta manera, se puede acceder sin problema al establecimiento.

Javier Hoebeeck, Francesco Mannelli y Ahmed Touil / .