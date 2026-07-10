En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, según la última actualización difundida por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.

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Fuente: El Periódico

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la solidaridad de Euskadi con el pueblo andaluz, tras el incendio registrado en Almería en el que han fallecido once personas. A través de las redes sociales, Pradales ha hecho llegar, "en nombre del pueblo vasco" su "más sentido pésame" a los familiares y amigos de las personas fallecidas en el incendio forestal de la localidad almeriense de Los Gallardos.

El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, ha pedido a todas las comunidades cristianas de la Diócesis que "recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención" del incendio forestal de Los Gallardos, que se ha cobrado hasta el momento once vidas.

El Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido el pésame con todas las familias de los fallecidos a causa del incendio de Los Gallardos, en Almería, y ha pedido a los ciudadanos seguir las indicaciones de las autoridades.

Domingo Díaz (Sevilla) El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha repasado en los micrófonos de Cope y Canal Sur la última hora del incendio en Almería. Ha dejado claro hay 11 fallecidos -al menos cuatro de ellos son británicos-, aunque todo hace indicar que la cifra se puede elevar a 12, ya que son provisionales. De la misma manera, ha reseñado que hay un total de 19 desaparecidos por el momento. Hay más de 3.150 hectáreas calcinadas. Lea aquí la noticia completa.

Unos 200 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se han desplegado en torno al incendio forestal que se ha declarado en Los Gallardos (Almería), el cual presenta una evolución "desfavorable" conforme a las primeras aproximaciones que el jefe de la unidad, el teniente general Francisco Javier Marcos, ha manifestado a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Laura Rubio (Almería) Según afirma una de las vecinas de la localidad, Paula, de 30 años, el fuego se originó por la caída de un poste de luz en Almocaizar, una pedanía de la localidad. Lea aquí la noticia completa.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se desplaza en coche a la zona del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que tiene un balance provisional de 11 fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, y ha informado de que "ahora mismo hay al menos otras 19 personas que no están localizadas".

Sanz ha subrayado que se trata de un "terrible incendio muy complejo en una zona con muchísimos diseminados y viviendas incrustadas en zona forestal con una velocidad de propagación altísima" y ha detallado que los once fallecidos, aparentente de origen británico, se han localizado en el entorno del municipio de Bédar, que se decidió confinar ante la cercanía de las llamas, lo que ha evitado "situaciones de mayor gravedad".

Los cuatro heridos más graves presentan quemaduras de distinta tipología y la previsión es que terminen siendo trasladados en helicóptero desde el Hospital Torrecárdenas de Almería al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.