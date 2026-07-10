Cristóbal Inarejos: "En Mallorca había una oportunidad entre la lavandería industrial y el servicio tradicional"

Cuando Cristóbal Inarejos decidió abrir Telelavo en Palma de Mallorca, en octubre de 2024, lo hizo convencido de que existía una oportunidad de negocio que todavía no estaba siendo atendida en la isla. Entre las grandes lavanderías industriales, orientadas a altos volúmenes y procesos estandarizados, y los servicios más tradicionales, limitados en capacidad y recursos, Telelavo supo aprovechar un espacio para una propuesta diferente.

"Había empresas y particulares que necesitaban capacidad, rapidez y flexibilidad al mismo tiempo, y no encontraban una solución que reuniera todo eso. Ahí es donde Telelavo marca la diferencia", explica.

La propuesta se apoya en el modelo artesanal desarrollado por Telelavo, también pensado para empresas, con una estructura que permite atender tanto a clientes particulares como a profesionales que necesitan la gestión externa de sus textiles, manteniendo al mismo tiempo la cercanía y la flexibilidad que muchas veces se pierde en los grandes operadores.

La propuesta desarrollada por Telelavo para empresas combina eficiencia operativa con atención personalizada. / Mediterráneo

Condiciones favorables

Desde el principio, Cristóbal entendió que Mallorca reunía unas condiciones especialmente favorables para este modelo. El peso del turismo, la elevada presencia de alojamientos vacacionales y la actividad constante de hoteles, clubes deportivos y otros negocios generan una demanda continua de servicios de lavandería y tintorería.

"Estamos en una isla con una actividad turística enorme. Hoteles, apartamentos turísticos, embarcaciones, clubes deportivos o empresas de servicios necesitan soluciones ágiles y fiables. Telelavo ha sabido posicionarnos en ese punto intermedio que muchos estaban buscando", señala.

Tan solo un año después de la apertura el Telelavo de Cristobal ya se había consolidado como uno de los casos de éxito más destacados de la red. Una parte importante de este crecimiento se explica por la capacidad de atraer clientes profesionales y construir relaciones comerciales estables con empresas vinculadas al turismo y a la economía local: la colaboración con hoteles, operadores de alquiler vacacional, entidades deportivas y otros negocios ha permitido generar una base recurrente de actividad, complementada por una cartera cada vez mayor de clientes particulares que utilizan regularmente los servicios de lavandería y tintorería ecológica.

"Muchos clientes profesionales buscaban un proveedor más flexible que una gran lavandería industrial, pero con más capacidad y estructura que un servicio convencional. En Telelavo conseguido cubrir esa necesidad y eso nos ha permitido crecer muy rápido". Cristóbal considera que la actividad comercial ha sido uno de los factores determinantes en la evolución del negocio: "siempre he defendido que este es un negocio que requiere salir a la calle, visitar empresas, entender sus necesidades y ofrecer soluciones. La labor comercial ha sido fundamental para alcanzar los resultados que estamos obteniendo", asegura.

Cristóbal Inarejos, en la puerta de Telelavo Mallorca. / Telelavo

Resultados

Los resultados, de hecho, han superado ampliamente las previsiones iniciales. El crecimiento registrado desde la apertura ha situado al establecimiento entre los más destacados de la compañía: "estoy facturando más del doble y ganando más del triple de lo esperado, según las estimaciones comerciales que me envió la franquicia en su documentación inicial", afirma. Esta excelente salud financiera se traduce hoy en una facturación que ronda los 60.000 euros mensuales, manteniendo una rentabilidad neta en torno al 20%.

Más allá de las cifras, el empresario destaca la capacidad del modelo Telelavo para gestionar grandes volúmenes de trabajo sin renunciar a la calidad del servicio. La operativa se apoya en el denominado "Reloj Telelavo", un sistema diseñado para optimizar procesos y ofrecer tiempos competitivos manteniendo estándares homogéneos en todos los servicios. A ello se suma un 'software' desarrollado por la compañía que permite realizar el seguimiento completo de cada pedido durante todo el proceso, garantizando la trazabilidad de las prendas y una mayor transparencia para el cliente.

"Hoy los clientes valoran mucho la confianza y la seguridad. Saber que sus prendas están perfectamente identificadas y controladas durante todo el proceso aporta una tranquilidad enorme", explica.

La sostenibilidad se ha convertido en un criterio importante de decisión para Cristóbal y su plan de crecimiento. / Telelavo

Apuesta por la sostenibilidad

Otro de los elementos diferenciales del modelo es su apuesta por la sostenibilidad: Telelavo basa su actividad en procesos de tintorería ecológica y tratamientos respetuosos con los tejidos, una característica cada vez más demandada tanto por residentes como por visitantes internacionales. "Cada vez vemos más clientes que valoran no solo el resultado final, sino también cómo se presta el servicio. La sostenibilidad se ha convertido en un criterio importante de decisión", señala.

La buena acogida del proyecto ha tenido continuidad en Palma, una expansión que confirma el potencial del mercado local y la capacidad del modelo Telelavo para crecer dentro de un mismo territorio. Y es que, a pesar del volumen que ya gestionan, el empresario asegura que el techo de la marca en la isla está lejos de alcanzarse: “la demanda es tan alta que ahora mismo estamos analizando con Telelavo cómo aumentar nuestra capacidad para incorporar más clientes, manteniendo nuestra calidad intacta. El mercado corporativo en Mallorca es gigante y el modelo de Telelavo es tan versátil y escalable que nos permite seguir absorbiendo demanda sin perder un ápice de calidad. No tenemos techo". El objetivo es seguir absorbiendo esa demanda insatisfecha que huye de la masificación industrial.

La experiencia de Cristóbal Inarejos refleja la evolución de un sector que busca nuevas fórmulas para adaptarse a las necesidades actuales de clientes particulares y profesionales. Lo que comenzó como la detección de una oportunidad de mercado se ha convertido en un proyecto consolidado que combina tecnología, sostenibilidad y orientación comercial para responder a las demandas de una isla donde la calidad del servicio y la capacidad de adaptación resultan cada vez más determinantes.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo