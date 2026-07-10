La bodega Miquel Gelabert triunfa en los premios Verema VinoVarietal

La bodega Miquel Gelabert, de Manacor, ha sido la gran triunfadora de los premios Verema VinoVarietal, ya que de las diez muestras enviadas, ha obtenido ocho medallas Gran Oro y dos Oro.

El portal especializado en vino Verema ha publicado el resultado del Concurso VinoVarietal. La cita valora la calidad de vinos elaborados con una variedad de uva dominante, al menos el 80% en su composición, según la vigente normativa europea y adscritos por una denominación de origen protegida, indicación geográfica o certificados como vino varietal.

Gelabert ha comentado que pese a que "siempre que hemos participado en campeonatos nuestros vinos han recibido algún galardón, nunca habían recibido tantos premios en un mismo concurso; por ello, estamos muy orgullosos".

Vinos ganadores

En esta 13ª edición, Vins Miquel Gelabert, amparados en la Denominació d'Origen Pla i Llevant - Mallorca, ha ganado 10 galardones. Concretamente han obtenido el Gran Oro en vino blanco, el Chardonnay Roure Selecció Especial 2023 y el Chardonnay Son Sastre 2024, mientras que el Chardonnay Roure 2025 ha sido premiado con una medalla de oro. En la categoría de rosado, el único como Gran Oro de todo el Estado español ha sido para su Golós Rosat 2024 (pinot noir).

En lo que a vinos tintos con crianza de hasta 12 meses, tres vinos de Gelabert han obtenido Gran Oro son: Gran Vinya Son Caules 2017 (100% callet), Torrent Negre Selecció Privada Cabernet 2016 y Negre Selecció Privada Merlot 2022; y medalla de oro para Vinya des Moré 2023 (100% pinot noir) y para Torrent Negre Selecció Privada Syrah 2019.

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También en vino dulce, Vins Miquel Gelabert ha obtenido un premio Gran Oro con su ya aclamado Dolç de sa Vall 2025, un monovariedad muy apreciado, elaborado al 100% con moscatel de grano pequeño y de Alexandria.