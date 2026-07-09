AVE
Suspendida la alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio en Córdoba
El fuego se originó en la cuneta del antiguo trazado de la N-IV, provocando una densa humareda que afectó a la visibilidad y obligó a interrumpir el servicio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Córdoba
La circulación ferroviaria de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se encuentra suspendida por un incendio que se ha declarado en una zona próxima a la vía férrea.
Adif ha informado en sus redes sociales que la incidencia se ha producido entre la barriada periférica cordobesa de Alcolea y Córdoba capital.
El incendio se ha declarado en una cuneta del antiguo trazado de la N-IV y ha provocado una densa humareda que ha afectado a la visibilidad de la carretera que une la capital cordobesa con la barriada periférica y en cuyas inmediaciones también se encuentra el campus universitario de Rabanales.
- Orden internacional de busca y captura contra un alemán acusado de apropiarse de un catamarán de un millón de euros
- El 'método egipcio': el truco definitivo para poder dormir durante las noches tórridas de Mallorca sin aire acondicionado
- Cuesta menos de la mitad que la media de Baleares: este es el pueblo más barato de Mallorca para comprar casa
- Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca
- Los hoteleros de Mallorca instalan una gran lona en el aeropuerto para pedir a los turistas que respeten a los residentes
- La Guardia Civil investiga a un conductor de 19 años por circular de forma temeraria por la Vía de Cintura
- El transporte 'pirata' cambia su forma de operar en el aeropuerto y se incrementa en la part forana de Mallorca
- El verano deja una imagen insólita en Mallorca: una mujer duerme sobre dos bloques de hormigón en el puerto de Palma