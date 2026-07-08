El "método egipcio": el truco definitivo para poder dormir durante las noches tórridas de Mallorca sin aire acondicionado

Dormir en Mallorca se está convirtiendo estos días en una misión complicada. La ola de calor que golpea la isla, con avisos por temperaturas extremas y máximas que pueden rozar los 40 grados en algunas zonas, no solo se nota durante el día: también está dejando noches pegajosas, habitaciones recalentadas y muchas personas dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño.

En este contexto, una técnica milenaria está ganando protagonismo, sobre todo entre quienes no disponen de aire acondicionado: el llamado “método egipcio”, un truco sencillo que promete aliviar el calor nocturno sin necesidad de abusar del aire acondicionado ni tener el ventilador encendido toda la noche.

Qué es el método egipcio

El método egipcio consiste en humedecer ligeramente una sábana o una toalla fina con agua fresca, escurrirla bien y utilizarla para cubrirse durante la noche. La clave no está en empapar la cama, sino en conseguir una capa fresca que ayude a bajar la sensación térmica del cuerpo.

Al evaporarse poco a poco, la humedad genera una sensación de frescor similar a la que se produce al salir del mar o de la ducha cuando corre algo de aire. Por eso muchas personas lo combinan con un ventilador a baja potencia o con una ventana abierta, siempre que las condiciones lo permitan.

Por qué puede ayudar en una noche tropical

Las noches tropicales son aquellas en las que la temperatura no baja de los 20 grados. En Mallorca, cuando el calor se mantiene después de la puesta de sol, el cuerpo tiene más dificultades para reducir su temperatura interna, algo fundamental para dormir bien.

El método egipcio puede ayudar precisamente en ese momento: refresca la piel, reduce la sensación de bochorno y puede facilitar que el cuerpo entre antes en modo descanso. No hace milagros, pero puede marcar la diferencia cuando la habitación sigue caliente a medianoche y el aire acondicionado no es una opción.

Cómo hacerlo bien para no acabar empapado

El truco tiene una condición importante: la sábana debe estar húmeda, no mojada. Lo ideal es pasarla por agua fresca, escurrirla con fuerza y, si es necesario, darle unos minutos para que pierda el exceso de humedad antes de colocarla sobre el cuerpo.

Otra opción más cómoda es humedecer solo una toalla fina y colocarla sobre las piernas, el abdomen o los hombros. También se puede enfriar previamente una sábana en una bolsa dentro de la nevera durante unos minutos, evitando siempre que toque alimentos o superficies sucias.

Precauciones: no sirve para todo el mundo

Aunque es un truco sencillo, conviene usarlo con sentido común. No es recomendable dormir completamente empapado ni mantener la ropa de cama húmeda durante demasiadas horas, especialmente en habitaciones sin ventilación. La humedad excesiva puede resultar incómoda, favorecer malos olores o empeorar la sensación de bochorno si no hay circulación de aire.

Las personas mayores, bebés, personas con problemas respiratorios o quienes sean sensibles a los cambios de temperatura deben tener especial cuidado. En estos casos, es mejor optar por medidas más suaves: ducha templada antes de dormir, hidratación frecuente, persianas bajadas durante el día y ventilación nocturna cuando baje la temperatura exterior.

Otros trucos que también funcionan

Además del método egipcio, hay gestos básicos que ayudan a sobrevivir a una noche tropical en Mallorca: cerrar persianas y cortinas durante las horas de más sol, apagar aparatos que generan calor, cenar ligero, evitar alcohol antes de dormir y usar ropa de algodón o tejidos transpirables.

También ayuda refrescar muñecas, nuca y tobillos con agua fresca antes de acostarse. Son zonas donde el cuerpo nota rápido el cambio de temperatura y pueden ayudar a reducir la sensación de calor sin necesidad de enfriar toda la habitación.

Mallorca busca alivio mientras sigue la ola de calor

Con la isla en plena ola de calor, cualquier método seguro para dormir mejor se convierte en tema de conversación. El “método egipcio” no sustituye a las recomendaciones oficiales frente a las altas temperaturas, pero puede ser un aliado puntual para quienes pasan la noche mirando el techo, esperando que entre algo de aire por la ventana.

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La receta es simple: poca agua, mucha ventilación y sentido común. En una semana de calor extremo en Mallorca, dormir unas horas mejor puede ser casi un lujo