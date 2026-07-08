Hilaria Baldwin pasa unas vacaciones familiares en Mallorca

Hilaria Baldwin, esposa del actor Alec Baldwin, está pasando un mes de vacaciones en familia en Mallorca, donde residen sus padres y su hermano desde hace años.

“Lo estamos pasando de maravilla visitando a nuestra familia en Mallorca”, ha publicado en Instagram la instructora de yoga, que ha compartido fotografías y vídeos de diferentes momentos de estas vacaciones junto a sus siete hijos. En esas imágenes, se les ve disfrutando de baños en el mar, comiendo helados, también una paella, paseando por Palma y haciendo la compra en un conocido supermercado. En una de las fotografías, la esposa de Baldwin aparece junto a su hermano, imagen que sus seguidores han comentado por el parecido entre ambos.

En una reciente entrevista con The Daily Mail, Hilaria Baldwin comentó que pensaba pasar un tiempo en la isla. «Me voy a llevar a mis hijos a Mallorca para pasar el mes de julio con mi familia», declaró en esa exclusiva. «Estoy muy emocionada. Así es como me imagino los veranos de ahora en adelante», añadió sobre sus planes. «Espero que podamos pasar más tiempo allí y... con mi familia, así que ya veremos», comentó. «Esto es como tantear el terreno y ver cómo sería pasar los veranos allí en lugar de en los Hamptons», dijo la también empresaria de 42 años.

La relación de Hilaria Baldwin con Mallorca ha estado salpicada por la polémica, ya que la celebrity mantuvo durante años que había nacido en la isla, afirmación que excompañeros suyos de colegio desmintieron. “Nací en Boston y crecí entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y yo elegí vivir aquí, en Estados Unidos. En mi casa se celebran ambas culturas. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero es mía y me siento orgullosa de ella”, acabó reconociendo ella.

Alec e Hilaria Baldwin contrajeron matrimonio en 2012 y en 2017 renovaron sus votos. De su relación han nacido siete hijos, él ya tenía una hija con la actriz Kim Bassinger, y ella suele compartir vídeos y fotografías de los niños