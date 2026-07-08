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La ganadora de Xef Jove, Cristina Sánchez, se forma en el Basque Culinary Center

La cocinera de Mater ha completado un curso intensivo de bollería en San Sebastián

Cristina Sánchez, en el Basque Culinary Center, junto a Víctor de Castro.

Cristina Sánchez, en el Basque Culinary Center, junto a Víctor de Castro. / Mater

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Montse Terrasa

Montse Terrasa

Palma

La joven cocinera Cristina Sánchez, ganadora del concurso Xef Jove, ha completado un curso intensivo de bollería clásica y moderna en el prestigioso Basque Culinary Center.

Cristina Sánchez ha estado una semana en San Sebastián para asistir a este curso impartido por el chef pastelero Víctor de Castro. Esta formación intensiva ha sido parte del premio logrado como ganadora de la primera edición de Xef Jove, un concurso organizado por el Institut Balear de la Joventut y celebrado el pasado mes de diciembre.

Durante cinco jornadas, del 29 de junio al 3 de julio, como parte de un reducido grupo de asistentes, la exalumna de Mater, y actual trabajadora en la cocina de este centro, ha podido aprender sobre masas hojaldradas y fermentadas, cremas pasteleras, brioches, palmeras, cruasanes y rellenos, entre otras muchas elaboraciones. En esos días de curso, Sánchez, que tiene 20 años, ha estado acompañada por Andrea, profesional del servicio de Formación Dual de Mater.

“Para Mater, este hito es mucho más que un premio individual. Es la demostración de que, cuando hay oportunidades, acompañamiento y confianza, el talento puede crecer y llegar muy lejos”, ha comunicado este centro de formación. La joven llegó al mundo de la cocina por casualidad, mientras cursaba formación dual, y, tras ver algunos concurso por televisión, decidió presentarse a Xef Jove, en el que también compitió otra alumna de Mater, Catalina Vigo.

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Como ganadora de este concurso, Cristina Sánchez recibió un premio de 1.500 euros y otros 2.100 para poder asistir a un curso monográfico en el Basque Culinary Center durante 2026, algo que le emocionaba especialmente y que acaba de cumplir.

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