Las 3 plantas que los expertos recomiendan para ahuyentar a las cucarachas en Mallorca

El verano en Mallorca no solo trae sol y terrazas llenas; también reactiva a uno de los insectos más indeseados en los hogares: las cucarachas. Debido a la humedad y las altas temperaturas del clima mediterráneo, es habitual que estos insectos busquen refugio y agua en las viviendas. Sin embargo, antes de recurrir a los insecticidas químicos tradicionales, existen varias soluciones naturales, económicas y botánicas que ayudan a mantenerlas a raya.

Ciertas plantas, muchas de ellas habituales en los jardines y balcones de la isla, destacan por ser potentes repelentes caseros gracias a la intensidad de sus aceites esenciales. Estas son las tres más efectivas que puedes empezar a usar hoy mismo:

1. El laurel, el clásico escudo mediterráneo

El laurel (Laurus nobilis) es, sin duda, el rey de los remedios caseros contra estos insectos. El secreto de esta planta no es mágico, sino químico: contiene compuestos volátiles como el cineol, que produce un aroma que a los humanos nos resulta agradable, pero que para el sensible sistema olfativo de las cucarachas es insoportable y las desorienta.

Cómo usarlo: No basta con dejar una hoja suelta. Es fundamental machacar o triturar un poco las hojas (preferiblemente secas, ya que concentran más los aceites) para liberar el aroma. Coloca pequeños montoncitos detrás de la nevera, el lavavajillas y bajo el fregadero.

2. Menta piperita, el aroma que las bloquea

La menta es otra de las plantas más temidas por los insectos rastreros. Su alto contenido en mentol actúa como un potente disuasorio natural. En Mallorca, donde la menta o el madrastre crecen con facilidad en patios y macetas, es un recurso excelente.

Cómo usarla: Aunque tener la planta en la cocina ayuda, lo más efectivo es preparar un spray. Hierve un buen puñado de hojas de menta en agua, deja enfriar la infusión, cuélala y ponla en un pulverizador. Rocía los zócalos, las grietas y las zonas de paso de la cocina una vez por semana.

3. Lavanda, protección con sello balear

La lavanda no solo decora y huele de maravilla, sino que su aroma es un excelente repelente de plagas, incluidas las cucarachas y las polillas. Los compuestos aromáticos de sus flores actúan como una barrera natural que estos insectos prefieren evitar.

Cómo usarla: Puedes colocar ramitos de lavanda fresca o seca en los armarios de la cocina o en los puntos de entrada de la casa (ventanas y puertas). Otra opción muy eficaz es añadir unas gotas de aceite esencial de lavanda al agua con la que friegas el suelo de la cocina.

Prevención sí, pero no son milagrosas

La gran ventaja de estos métodos es que no son tóxicos, lo que los hace ideales para hogares con mascotas o niños pequeños. Sin embargo, es importante destacar que las plantas actúan como repelentes preventivos. Esto significa que son herramientas excelentes para evitar que las cucarachas entren desde la calle o el alcantarillado a tu vivienda.

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Los servicios de control de plagas recuerdan que si el insecto ya ha anidado dentro de la casa, las plantas no servirán para eliminar el nido. En esos casos, mantener una limpieza profunda, sellar grietas en los azulejos y combinar los remedios naturales con la ayuda profesional sigue siendo imprescindible para solucionar el problema de raíz.