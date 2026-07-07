Los toros de Fuente Ymbro inauguran los Sanfermines 2026 con un rápido y emocionante encierro sin heridos por asta

Los toros de la ganadería gaditana de Fuente Ymbro han estrenado los Sanfermines 2026 con una carrera rápida y emocionante en el primer encierro de las fiestas, que no ha dejado heridos por asta. En una mañana de reencuentros y emociones, con un recorrido con nutrida presencia de corredores pese a ser martes, la marcha de la manada ha resultado agrupada y veloz, con caídas de mozos, algunos de los cuales han precisado asistencia médica por golpes y contusiones.

Puntual con las campanadas que a las 8 de la mañana han sonado en la iglesia de San Cernin, la manada ha dejado los corrales de Santo Domingo agrupada y encabezada por los mansos, aunque uno de los toros negros ya ha comenzado en ese tramo a coger el lado izquierdo y a mirar a los mozos que le acompañaban cerca. Con cuatro bravos negros y dos jaboneros, el grupo ha enfilado con velocidad la Cuesta de Santo Domingo, donde uno de los toros intentaba ganar la cabeza, aunque han entrado en la plaza del Ayuntamiento liderados por los mansos y con un bravo cerrando la manada.

Uno de los toros de Fuente Ymbro. / EFE

La torada ha seguido agrupada por Mercaderes, ha salvado la curva de enlace a la Estafeta de forma limpia sin chocar contra el vallado, y ha tomado la famosa calle con ímpetu. En este tramo se han estirado, lo que ha propiciado la formación de algunos huecos que los corredores más ávidos han aprovechado para ponerse ante las astas. También esta velocidad ha propiciado que los mozos hayan sufrido numerosas caídas.

Con los balcones de la calle abarrotados, el público ha acompañado con expectación la carrera que se acercaba hacia la zona de Telefónica con dos de los Fuente Ymbro algo escorados por la izquierda y con carreras peligrosas. Ya en el callejón, la torada se ha separado algo más, lo que ha hecho que la entrada al coso haya sido escalonada, y cerrada por un toro negro cuando los cronómetros rondaban los 2 minutos y 20 segundos de carrera.

Los de Fuente Ymbro serán lidiados esta tarde en la Monumental de Pamplona por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.

Fuente: El Periódico