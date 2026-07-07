Mallorca acoge a los refugiados antiTrump
Michelle Obama abomina contra Trump por «incompetente, misógino, racista», y, acto seguido, se monta un retiro laico de lujo mallorquín. La ilustradora Rama Duwaji también desborda en radicalismo a su esposo Zohran Mamdani, que juró la alcaldía de Nueva York sobre el Corán. A continuación, la primera dama neoyorquina se monta un retiro islámico de lujo mallorquín.
La segunda esposa del presidente estadounidense, Marla Maples, se monta asimismo un retiro nada islámico de lujo mallorquín, con exposición al bikini incluida.
Mallorca acoge a los refugiados del trumpismo con la pasión habitual de la isla por la superpoblación indiscriminada, pero la crítica más solvente contra Duwaji no la acusa de haberse saltado los fastos insufribles del 250 aniversario de Estados Unidos, sino subirse diez horas a un avión mientras su esposo recomendaba restringir la temperatura de los aires acondicionados. La jequesa neoyorquina encarna a la gauche caviar islámica.
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