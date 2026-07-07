La casa de comidas Made in China celebra una década en Palma
El restaurante ha reabierto sus puertas después de una reforma
Bartomeu Font Sbert
La casa de comidas Made in China ha cumplido 10 años de existencia. Para celebrarlo, el pasado viernes acogió su reapertura después de tres meses de reformas y cambios en su carta.
Weifen Wang, su propietaria, explicó que se mantienen platos clásicos y que también incorpora novedades, como la tira de cerdo con maonesa de wasabi, el arroz frito con verdura, la carrillada de cerdo con salsa densa china o el calamar al estilo de Hong Kong, entre otros, gracias a la incorporación del nuevo jefe de cocina: Yong.
La decoración también ha cambiado. "Antes -recordó Wang- se inspiraba en la antigua Shanghai, mientras que ahora se ha inspirado en la dinastia Song, que gobernó China entre el 960 y el 1279, y que se recuerda por la bonanza económica y cultural que vivió la región". La responsable del nuevo interiorismo es Wang, quien ha contado con la colaboración de la arquitecta y amiga Maria José Duch, y también se ha mejorado la insonorización del local. El evento con la presencia de la presidenta balear Marga Prohens y su marido, Javier Bonet.
Wang, que nació en Qingtian (en la provincia de Zhejiang), recordó que abrió Made in China después de que unos amigos suyos de Madrid, con casa en sa Ràpita, le recomendaran abrir un restaurante en Palma. "Regenté mi restaurante de cocina china en Pozuelo de Alarcón, el Orient Express, que destacaba por tener un estilo elegante y refinado, y me comentaron que en Mallorca faltaba una propuesta con mi filosofía. Con el paso del tiempo, las circunstancias me llevaron a la isla y aquí seguimos con nuevos retos". El restaurante se ubica en la calle Ramón y Cajal, con horario de apertura de martes a domingo.
- La alcaldesa de Campos se presenta en la manifestación de es Trenc provocando momentos de tensión
- Un incendio de dos camiones tráiler en Mercapalma causa una gran cortina de humo y pone en alerta al aeropuerto de Palma
- Los trabajadores de IB3 denuncian manipulación en la cobertura informativa de la protesta en defensa de es Trenc
- El hallazgo de dos científicas mallorquinas que puede cambiar el abordaje del cáncer de mama
- El Ico apuñala a un hombre y arrastra y corta a la fuerza el pelo a su mujer con un cuchillo en Son Banya
- Las caravanas inundan el recinto del palacio de Marivent, ya son 17
- Las voces de la manifestación en defensa de es Trenc: 'A ver si así entienden de una vez que esto no se toca
- Más currículums que nunca para ser camarero en Mallorca, pero cada vez duran menos: 'Hizo medio turno, se fue y no regresó ni para devolver el uniforme