La casa de comidas Made in China celebra una década en Palma

La casa de comidas Made in China ha cumplido 10 años de existencia. Para celebrarlo, el pasado viernes acogió su reapertura después de tres meses de reformas y cambios en su carta.

Weifen Wang, su propietaria, explicó que se mantienen platos clásicos y que también incorpora novedades, como la tira de cerdo con maonesa de wasabi, el arroz frito con verdura, la carrillada de cerdo con salsa densa china o el calamar al estilo de Hong Kong, entre otros, gracias a la incorporación del nuevo jefe de cocina: Yong.

La decoración también ha cambiado. "Antes -recordó Wang- se inspiraba en la antigua Shanghai, mientras que ahora se ha inspirado en la dinastia Song, que gobernó China entre el 960 y el 1279, y que se recuerda por la bonanza económica y cultural que vivió la región". La responsable del nuevo interiorismo es Wang, quien ha contado con la colaboración de la arquitecta y amiga Maria José Duch, y también se ha mejorado la insonorización del local. El evento con la presencia de la presidenta balear Marga Prohens y su marido, Javier Bonet.

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Algunos de sus deliciosos dim sums / B. Font

Wang, que nació en Qingtian (en la provincia de Zhejiang), recordó que abrió Made in China después de que unos amigos suyos de Madrid, con casa en sa Ràpita, le recomendaran abrir un restaurante en Palma. "Regenté mi restaurante de cocina china en Pozuelo de Alarcón, el Orient Express, que destacaba por tener un estilo elegante y refinado, y me comentaron que en Mallorca faltaba una propuesta con mi filosofía. Con el paso del tiempo, las circunstancias me llevaron a la isla y aquí seguimos con nuevos retos". El restaurante se ubica en la calle Ramón y Cajal, con horario de apertura de martes a domingo.