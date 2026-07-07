Ni Booking ni Airbnb: la nueva estafa del verano que puede dejarte sin alojamiento y sin dinero

El verano es sinónimo de descanso, pero también de un mayor riesgo de sufrir estafas digitales. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado del incremento de los fraudes online durante las vacaciones, un periodo en el que el uso del móvil, la búsqueda de alojamientos y las reservas de última hora facilitan el trabajo de los ciberdelincuentes.

Según explica la OCU, los delincuentes aprovechan que los usuarios consultan páginas poco habituales desde el teléfono móvil, donde resulta más difícil comprobar si un enlace pertenece realmente a una web oficial. El objetivo siempre es el mismo: conseguir que la víctima realice un pago o facilite sus datos bancarios.

Las cinco estafas que más se repiten en verano

Identifican hasta cinco modalidades de fraude que se multiplican durante la temporada estival.

1.- Alquileres vacacionales que no existen

Los estafadores publican anuncios falsos en redes sociales o páginas de compraventa utilizando fotografías robadas de viviendas reales y ofreciendo precios muy por debajo del mercado. Tras recibir el dinero de la reserva, desaparecen.

2.- Webs falsas que imitan a Booking o Airbnb

Otra práctica habitual consiste en crear páginas prácticamente idénticas a las de plataformas como Booking o Airbnb para engañar al usuario y conseguir sus datos bancarios o el pago de una reserva inexistente.

3.- Mensajes sobre una reserva real

Los ciberdelincuentes también envían correos electrónicos o SMS haciéndose pasar por el alojamiento o la plataforma de reservas. Utilizan información real obtenida tras filtraciones de datos para comunicar supuestas incidencias o cancelaciones urgentes y solicitar un nuevo pago.

4.- Los falsos vuelos o billetes gratis

Promesas de vuelos o viajes en tren gratuitos a cambio de responder una encuesta son otro de los engaños más frecuentes. El enlace conduce a páginas fraudulentas cuyo objetivo es recopilar información personal y bancaria.

5.- Las falsas multas de la DGT

Con el aumento de los desplazamientos también proliferan los mensajes que suplantan a la Dirección General de Tráfico (DGT) para exigir el pago inmediato de una supuesta sanción. Todo forma parte del fraude.

Casi 500 millones de euros perdidos cada año

El impacto económico de estas prácticas no deja de crecer. La OCU recuerda que, según datos del Banco de España, las pérdidas derivadas de phishing, smishing y otros fraudes relacionados con pagos electrónicos rondan ya los 500 millones de euros anuales.

Además, muchas víctimas encuentran dificultades para recuperar el dinero cuando ellas mismas autorizaron el pago creyendo que estaban realizando una operación legítima.

¿Quién debe devolver el dinero?

La organización recuerda que la legislación europea protege al consumidor también cuando ha sido manipulado para autorizar un pago fraudulento.

Según explica la OCU, si el consentimiento se obtuvo mediante engaño, la operación no puede considerarse válida y corresponde a la entidad financiera reembolsar el importe, salvo que pueda demostrar una negligencia grave por parte del cliente.

Por ello, anima a los afectados a reclamar si el banco rechaza devolver el dinero.

Cómo evitar caer en estas estafas

La OCU recomienda seguir tres pautas básicas para reducir el riesgo durante las vacaciones:

No abrir enlaces recibidos por SMS o correo electrónico de remitentes desconocidos.

enlaces recibidos por SMS o correo electrónico de remitentes desconocidos. Desconfiar de ofertas demasiado atractivas o de mensajes alarmistas que exijan actuar con urgencia.

de ofertas demasiado atractivas o de mensajes alarmistas que exijan actuar con urgencia. Verificar siempre cualquier incidencia contactando directamente con la empresa por sus canales oficiales y recordar que ningún banco ni plataforma solicita datos bancarios completos por teléfono, correo electrónico o SMS.

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Con millones de personas preparando sus vacaciones, desde la organización de consumidores insisten en extremar la precaución, especialmente cuando las reservas o gestiones se realizan desde el teléfono móvil, el dispositivo preferido por los ciberdelincuentes para hacer caer a sus víctimas.