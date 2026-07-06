El viento y el calor extremo dificultan el control del incendio de Castellón

El incendio forestal declarado el domingo en Soneja (Castellón) mantiene en máxima alerta a los servicios de emergencia, que reforzaron el operativo hasta superar los 200 efectivos -50 de ellos de la Unidad Militar de Emergencias- y 15 medios aéreos ante una evolución "negativa" del fuego. A última hora de la noche, las llamas seguían descontroladas y, pese a los esfuerzos del efectivo desplegado, el fuego entró en el Parque Natural de la sierra de Espadán, aunque en una superficie "pequeña" según el presidente, Juanfran Pérez Llorca, quien compareció a primera hora de la noche. Por el momento, se desconoce el origen del fuego originado que calcinó 150 hectáreas al cierre de la edición. A primera hora de la mañana va a reactivarse el trabajo de los medios aéreos para intentar sofocar las llamas.

Las llamas se originaron entre los términos municipales de Azuébar y Soneja, en la comarca del Alto Palancia, concretamente en la partida de Almarós. Las rachas de viento desplazaron las llamas hacia Azuébar, obligando a desalojar a los más de 500 vecinos a la Casa de Cultura del municipio sonejero. Ante la imposibilidad de regresar anoche a sus casas, un grupo de 70 aproximadamente fueron llevados al Seminario de Segorbe.

"Índices de ignición muy altos"

La evolución negativa de este incendio se explica, en parte, porque se han alcanzado las peores condiciones posibles climatológicas. La Aemet alertaba de que las "condiciones meteorológicas son muy adversas" porque hay "índices de ignición muy altos debido al anómalo calor y la gran sequedad de masas de aire" de las últimas semanas. Además, se da la circunstancia de que los últimos dos meses han sido muy secos en la Comunidad Valenciana, sin "apenas precipitaciones". Llovió mucho en marzo y a inicios de mayo, pero junio fue un mes "muy seco", el más seco desde 2019 y el tercero del siglo con "un déficit de precipitación del 77 %". De hecho, este domingo, Levante-EMV advertía de estas dos circunstancias, principalmente del aumento de la masa forestal. Preocupa su evolución, además, porque este lunes comienza una ola de calor de tres días de duración que dejará máximas de 44 grados y el primer aviso rojo por calor extremos. El riesgo de incendios forestales para hoy es máximo.

"Es difícil hacer un pronóstico de la evolución de las llamas"

La gravedad del incendio la ofreció sin decirlo el presidente, Juanfran Pérez Llorca, que llevó al centro de mando operativo a última hora de la tarde, al no atreverse a hacer ninguna predicción sobre la evolución de las llamas: "Es difícil hacer un pronóstico de la evolución de las llamas", esgrimió. Los efectivos han trabajado durante toda la noche para poder perimetrar las llamas aprovechando la bajada de la temperatura y el aumento de la humedad, pero preocupa lo que pueda ocurrir a partir de este lunes cuando vuelva el calor y se reactive el viento.

“Hemos visto el humo y enseguida las llamas"

Quien sí intuía que el desalojo era cuestión de tiempo fueUna vecina Gema Macián. “Hemos visto el humo, enseguida las llamas y ya pensábamos que nos desalojarían, se veía muy cerca y venía para nosotros”, recuerda. La vecina señala que no es la primera vez que el municipio vive una situación similar. “La última vez así tan grande fue en 2020”, apunta.

"Más bomberos y menos toreros"

Mientras esperan poder regresar, los vecinos confían en el trabajo de los equipos de extinción. “Esperemos que lo apaguen cuanto antes los efectivos y podamos volver a nuestras casas. Queremos que no le pase nada a nadie ni a ningún bombero y podamos volver cuanto antes a casa”, señala Gema, quien también reclama una mayor gestión preventiva de los montes y más recursos para el medio rural: “Hay que cuidar más los montes en invierno para que no pase esto en verano, más políticas sociales que ayuden a la gente rural de verdad, más bomberos y menos toreros”.