La delegada del Gobierno sobre el incendio de Castellón: "No parecen causas naturales"

El Seprona está investigando el origen del incendio forestal que este domingo comenzó en Soneja (Castellón) y "no parecen que sean causas naturales" las que lo motivaron, según ha afirmado la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

Según ha afirmado Bernabé ante los periodistas, el foco "está muy localizado" por lo que "es fácil que en las próximas horas podamos tener más información".

Bernabé, que ha participado en la reunión de coordinación en el Puesto de Mando Avanzado, junto al president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha informado asimismo de que en este momento más de 110 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están trabajando sobre el terreno, con 47 vehículos, y 8 medios aéreos del Gobierno de España están apoyando las labores de extinción.

"Vamos a seguir sin duda alguna todo el tiempo que sea necesario con los recursos que sean necesarios para poder acometer esta extinción lo antes posible, siendo conscientes de que las próximas horas son cruciales" por el aumento de las temperaturas, ha añadido.

Las condiciones meteorológicas de la pasada noche y madrugada, con más humedad y sin viento, han sido favorables en la evolución del incendio de Soneja (Castellón), pero la previsión es que a partir de las once empeore con el inicio de la ola de calor y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Habla Llorca

El president de la Generalitat Valenciana ha manifestado: "Todo el trabajo que se avance ahora será importante para intentar contener este incendio", que todavía no se encuentra perimetrado.

A primera hora de la mañana se han incorporado a las labores de extinción 16 medios aéreos que, a pesar de esas rachas de viento previstas continuarán trabajando en la zona, ha señalado el president.

Respecto a las personas que tuvieron que ser ayer desalojadas del municipio vecino de Azuébar -unas 500- ha indicado que 41 de ellas fueron alojadas en el Seminario de Segorbe y "de momento no se va a poder volver al municipio y a mediodía se decidirá según las previsiones meteorológicas".

Pérez Llorca ha pedido a la población "concienciación porque vamos a entrar en unos días de muchísimo calor y posiblemente, a partir de mañana, acompañado de tormentas eléctricas que nos van a poner en una situación muy complicada en la Comunidad Valenciana" por lo que ha hecho un llamamiento a la "máxima precaución y colaboración" con las recomendaciones que den los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Ha señalado asimismo que en la extinción del incendio siguen trabajando en torno a los 300 efectivos, entre bomberos forestales de la Generalitat, del Consorcio de Castellón y València, bomberos municipales de Castellón, UME, policía de la Generalitat, personal de Medio Ambiente, personal sanitario, Guardia Civil, Protección Civil, entre otros, además de cerca de un centenar de vehículos.

El presidente ha informado asimismo de que el incendio, que ha afectado a masa forestal, "no ha avanzado mucho" pero no se encuentra todavía perimetrado y se está esperando la información del vuelo de reconocimiento que se está haciendo esta mañana.

"Anoche estábamos en torno a las 150 hectáreas, puede ser que esa cifra haya aumentado algo, pero hay que ser prudentes y esperar al reconocimiento aéreo", ha insistido