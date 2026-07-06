Críticas a la esposa del alcalde de Nueva York al saltarse el 250 aniversario de EEUU por un retiro islámico en Mallorca
Rama Duwaji ha viajado a la isla para participar en una actividad para mujeres organizada por The Women Sanctuary
Rama Duwaji, esposa de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, ha cambiado la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos por un retiro espiritual islámico en Mallorca. Su ausencia en la agenda oficial del 4 de julio ha motivado críticas políticas por parte de los republicanos norteamericanos.
El New York Post informó el mismo 4 de julio que la mujer del alcalde de Nueva York había embarcado el pasado lunes en un vuelo desde el aeropuerto internacional de Newark con destino final a Mallorca, para participar en un retiro organizado por The Women Sanctuary, que se iba a celebrar del 1 al 6 de julio y para el que ya se habían agotado las plazas. Según este medio, que publicaba fotografías de Duwaji en la puerta de embarque, la ilustradora y ceramista de 29 años es la "artista residente" de esta organización sin ánimo de lucro y una de las anfitrionas del encuentro.
Sexta edición de 'Las plantas del Corán'
Rama Duwaji ha participado en la sexta edición de Las plantas del Corán, uno de los retiros espirituales que se organizan “para mujeres en el corazón del Mediterráneo, arraigados en la tradición islámica, la atención plena y lo sagrado”. La web de The Women Sanctuary explica en qué consisten estas jornadas: “Mediante la contemplación, el estudio y el contacto directo con los dones de la creación, exploramos la sabiduría oculta, las virtudes curativas y el simbolismo espiritual de estas plantas benditas. Cada hoja, semilla, fruto y fragancia se convirtió en un recordatorio de las señales divinas dispersas por toda la tierra, invitándonos a profundizar nuestra conexión con Alá y su creación”.
Según el New York Post, el retiro en el que ha participado la esposa del alcalde de Nueva York tiene un coste de 3.400 dólares e incluye las dietas, el alojamiento, los talleres y las actividades de reflexión espiritual organizadas por el grupo durante esos días. También publica que Duwaji tiene previsto ayudar a organizar otro retiro con todas las plazas agotadas para The Womens Sanctuary en Córcega, entre el 9 y el 14 de julio, titulado María en el Corán.
Distintos medios norteamericanos recogen críticas del sector conservador norteamericano por la ausencia de Rama Duwaji en los actos oficiales que han conmemorado el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, pero también por haber cogido un vuelo cuando Nueva York atravesaba una grave ola de calor y su marido pedía a los ciudadanos que moderasen el consumo energético.
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