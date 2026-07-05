Siete looks para ir a la playa con estilo

La playa suele ser uno de esos planes para los que pensamos poco qué ponernos. A veces elegimos el bañador o el bikini y añadimos cualquier prenda para llegar, sentarnos a tomar algo o volver a casa. O, en el extremo contrario, nos dejamos llevar por propuestas imposibles de portadas y redes sociales, pensadas para modelos e influencers y poco realistas para un día de playa. Sin embargo, no hace falta preparar un estilismo complicado para ir con estilo: bastan unas pocas piezas bien escogidas, cómodas y favorecedoras para alargar el día junto al mar.

La clave está en elegir prendas sencillas, pero con una buena caída. Un vestido largo y fluido, un pantalón amplio combinado con un top, una camisa ligera o un pareo anudado como falda pueden cambiar por completo la imagen. Son fórmulas que funcionan porque aportan movimiento, estilizan la silueta y permiten sentirse fresca y cómoda durante todo el día. Y eso es precisamente lo mejor: ir a la playa con una imagen impecable, con estilo y con presencia, sin extravagancias imposibles ni renunciar en ningún momento a la comodidad.

Los tejidos ligeros, las espaldas descubiertas, los drapeados suaves o los escotes limpios funcionan especialmente bien en verano porque aportan movimiento y dejan que la piel tenga protagonismo. No se trata de enseñar más, sino de elegir cortes que acompañen el cuerpo y resulten femeninos sin ser evidentes. Un vestido halter amplio, por ejemplo, puede estilizar hombros y cuello, un bañador top asimétrico aporta interés visual sin necesidad de estampados, y un pareo anudado con intención marca la cintura y crea una silueta mucho más bonita que la de una simple prenda colocada deprisa.

El color también es fundamental. Los tonos arena, piedra, topo, blanco roto, cacao, teja o beis rosado quedan preciosos junto al mar porque conectan con la luz y los paisajes mediterráneos. Son colores suaves, serenos y fáciles de combinar entre sí, de modo que con pocas prendas se pueden crear conjuntos muy distintos.

Eso sí, no todos los neutros favorecen igual a todo el mundo. Un beis muy amarillo puede apagar una piel muy blanca o sonrosada, mientras que un beis rosado, un piedra ligeramente grisáceo o un topo suave suelen resultar mucho más luminosos.

El blanco roto es una magnífica alternativa al blanco óptico y, junto a los tonos arena, aporta una imagen discreta, sofisticada y muy luminosa. Para las mujeres morenas o para quienes ya tienen la piel bronceada, el teja, el caramelo o el marrón chocolate resultan especialmente favorecedores, porque realzan el tono de la piel y crean contrastes cálidos y muy bonitos.

Los accesorios deben acompañar, no competir. Un sombrero de rafia, un bolso de fibras naturales, unas sandalias sencillas y unas gafas de sol que favorezcan bastan para terminar el conjunto. La idea no es ir recargada, sino elegir piezas que parezcan pensadas para estar juntas.

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Al final, no se trata de ponerse muchas cosas encima ni de construir un estilismo complicado para un día de playa. Basta con elegir prendas que tengan buena caída, una silueta favorecedora y colores que nos sienten bien. Por eso he seleccionado algunas propuestas de la colección La Calma, de Bruna, que nos sirven a todas de inspiración. Es un buen ejemplo de esta forma de vestir el verano: una estética mediterránea, femenina y discreta, basada en piezas ligeras que transmiten presencia sin necesidad de excesos.